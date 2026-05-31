La Rinconada: Publicaciones hípicas del Bloque de Armas se lucen con los aciertos del 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el turf caraqueño sigue este domingo 31 de mayo en el Hipódromo La Rinconada, donde celebró reunión número 23 de la temporada, una jornada que prometió emociones fuertes para la afición hípica del país. El programa oficial, que constó de 13 competencias, los pronosticadores de las publicaciones hípicas del Bloque de Armas se lucieron al indicar los seis ganadores del 5 y 6 nacional.

Meridiano hípico: Revista y Suplemento del Bloque de Armas indican los seis

La jornada de este domingo con un despliegue de máximas emociones para el juego del 5 y 6 nacional, que recaudó un nuevo monto en el sellado que alcanzó por vez primera la cifra de Bs. 541.513.860,00, superando la marca anterior por más de 25 millones de bolívares.

De este monto, se repartió Bs. 75.811.940,40 entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, que cobraron cada uno Bs. 1.456,02 Mientras para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartieron Bs. 292.417.484,40 Los cuales se llevaron un monto de Bs. 46.530,10

La revista Sin Freno bajó el pronóstico de Kike Ramírez y el Suplemento 2001, con la acertada información de Carlos Briceño, le indicaron al público en general los seis (6) ganadores del 5 y 6 nacional, los cuales cobran casi $100 dólares por cada boleto acertado.

Estos fueron los ganadores del 5 y 6 nacional de este domingo 31 de mayo:

Primera válida: Rozagante (USA)(3) pagó Bs. 285,31.

Segunda válida: Prioritise (3) pagó Bs. 875,04.

Tercera válida: Hollywood (1) pagó Bs. 115,81.

Cuarta válida: Red Time (1) pagó Bs. 424,68.

Quinta válida: El Relámpago (8) pagó Bs. 138,51

Sexta válida Employeeofthemonth (USA) (2) Pagó Bs. 196,30

Recuerda solicitar el miércoles en tu quiosco de confianza Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado. El jueves adquiere tu suplemento hípico encartado en el 2001, y el viernes, suplemento hípico encartado en Meridiano, con los datos de última hora.