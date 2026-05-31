Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 31-5-2026

El ritmo del calendario hípico venezolano se mantiene constante y vibrante. La actividad no cesa en el principal escenario del país, y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) culminó la vigésima tercera reunión de la temporada, con un éxito rotundo, que marcó un nuevo monto sellado para el 5y6 nacional.
El jinete Jaime Lugo fue el más destacado de la semana, con tres victorias. Su primera victoria fue encima de Fatima Blush (usa)., luego lo hizo con Pitaluga (USA) y cerró la semana con el El Relámpago, todas con Ricardo D'Angelo, en yunta.
El entrenador Ricardo D'Angelo, fue el más destacado de la semana, con tres victorias. Dos en las no válidas y otra en el 5y6 nacional, en yunta con el jinete Jaime Lugo. Estos triunfos fueron con Fatima Blush (usa), Pitaluga (USA) y El Relámpago, en la tercera, sexta y duodécima carrera respectivamente.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|YAQUI DESINGS (6)
|55
|Y. GONZÁLEZ
|158,74
|2
|La Super Kat (1)
|55
|J.A. Rivero
|-
|3
|Namekun (7)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Linda Ilusion (2)
|53
|J.G. Hernández
|-
|5
|Luna Llena (5)
|53
|Y. Díaz
|-
Entrenador: R. García M. Ganador: 158,74. Place: 120,08 y 129,29. Exacta: 220,44. Trifecta: 278,22. Superfecta: 346,95.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 95
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ZIO MO (usa) (6)
|58
|J.A. RIVERO
|774,93
|2
|Neigh Sayer (USA) (9)
|58
|F. Puello
|-
|3
|Charlie (4)
|53-3
|Yam. González
|-
|4
|Huracán Luis (5)
|54.5-3
|O. Rivas
|-
|5
|Papa Stefano (3)
|57-3
|D. Acosta
|-
Entrenador: C.L. Uzcategui. Ganador: 774,93. Place: 420,84 y 242,98. Exacta: 4.782,13. Trifecta: 15.029,90. Superfecta: Sin aciertos.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 91.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|FATIMA BLUSH (usa) (3)
|56
|J. LUGO
|244,94
|2
|Grand Gala (USA) (1)
|56
|Y. González
|-
|3
|Top Woman Two (7)
|57
|J. Aray
|-
|4
|Gypsy Queen (8)
|53-3
|J.G.Contreras
|-
|5
|Paraguanera (5)
|54-3
|F. Márquez
|-
Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 244,94. Place: 123,16 y 113,51. Exacta: 420,66. Trifecta: 412,90. Superfecta: 838,77.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MY BELIEVER MATE (6)
|56
|J. LUGO JR.
|146,08
|2
|Canela (5)
|54
|L. Funez Jr.
|-
|3
|Super Explosiva (1)
|56
|J. Aray
|-
|4
|Paula Del Carmen (8)
|56
|Jer. Alvarado
|-
|5
|Catira Milena (4)
|54
|D. Acosta
|-
Entrenador: N. Kucich Ganador: 146,08. Place: 110,00 y 123,58. Exacta: 276,26. Trifecta: 1.374,69. Superfecta: 1.329,74.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PERSEVERANTE (3)
|53
|J. ARAY
|337,11
|2
|Ancelotti (6)
|53-2
|L. Funez Jr.
|-
|3
|Online (2)
|54.5-1
|O. Medina
|-
|4
|Tirolocomcgraw (7)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Gran Euro (4)
|53-2
|O. Rivas
|-
Entrenador: H. Correia. Ganador: 337,11. Place: 215,33 y 420,75. Exacta: 9.927,48. Trifecta: 22.018,97. Superfecta: 67.595,15.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 94.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PITALUGA (usa) (2)
|56
|J. LUGO
|118,03
|2
|Gran Feronia (4)
|58-4
|S. Yanez
|-
|3
|Queen Victoria (8)
|54-3
|C. Brito
|-
|4
|Make Sense Of It (USA) (1)
|56
|F: Puello
|-
|5
|Truly You (USA) (3)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 118,03. Place: 111,21 y 126,74. Exacta: 233,67. Trifecta: 705,97. Superfecta: 10.190,52. Ret.: 06.
SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|LINDA ESTEFANIA (3)
|56.5-4
|S. YANEZ
|471,87
|2
|Boiled Milk (5)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Queen Vision (1)
|57-3
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Dra. Bea (7)
|53
|J. Aray
|-
|5
|Fantastic Shot (8)
|54
|Fel. Velásquez
|-
Entrenador: G. Márquez. Ganador: 471,87. Place: 349,99 y 645,38. Exacta: 5.909,45. Trifecta: 35.769,17. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ROZAGANTE (usa) (3)
|59-4
|S. YÁNEZ
|285,31
|2
|The Notoriou (4)
|54
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|Hermano Miguel (9)
|53-1
|O. Medina
|-
|4
|Quantum Leap (1)
|53.5
|J. Lugo
|-
|5
|Gran Victorioso (8)
|53.5
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: L. Peraza. Ganador: 285,31. Place: 191,09 y 240,41. Exacta: 910,80. Trifecta: 1.773,85. Superfecta: 9.619,15. Pool de 4: 11.250,84. Ret.: 11.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PRIORITISE (3)
|55.5-3
|F. MÁRQUEZ
|875,04
|2
|Preciosa (5)
|53
|J. Aray
|-
|3
|Acanelada (4)
|53-1
|W. Véliz
|-
|4
|Lady Issa (7)
|53.5-3
|L. Funez Jr.
|-
|5
|Canela Time (2)
|53-3
|S. Yánez
|-
Entrenador: J. Romero R. Ganador: 875,04. Place: 227,79 y 174,36. Exacta: 4.396,97. Trifecta: 14.000,17. Superfecta: 19.206,92. Triple Apuesta: 17.443,03. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 08.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|HOLLYWOOD (1)
|54
|J. ARANGUREN
|115,81
|2
|Noqueador (6)
|53
|F.Quevedo
|-
|3
|Tío Carlitos (2)
|53
|H. Medina
|-
|4
|Look At Daddy (8)
|54
|J. Lugo
|-
|5
|Zeppelin (5)
|53
|A. García P.
|-
Entrenador: J. Salvador. Ganador: 115,81. Place: 110,00 y 780,64. Exacta: 1.718,59. Trifecta: 6.818,59. Superfecta: 4.008,85.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|RED TIME (1)
|56
|H. MEDINA
|424,68
|2
|Poloroid (8)
|56
|J. Lugo
|-
|3
|Quiriquireño (7)
|56
|O. Medina
|-
|4
|Regal Holiday (2)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|King Diego (10)
|54
|J.A. Rivero
|-
Entrenador: G. Rojas. Ganador: 424,68. Place: 220,79 y 162,92. Exacta: 959,62. Trifecta: 1.367,99. Superfecta: 72.299,36.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 92.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|EL RELÁMPAGO (8)
|54
|J. LUGO
|138,51
|2
|Gran Alabama (7)
|53.5
|J.C. Rodríguez
|-
|3
|Gran Pepe (1)
|55
|F. Quevedo
|-
|4
|The Last Dance (3)
|53.5
|H. Medina
|-
|5
|Colossus (6)
|56.5
|Y. González
|-
Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 138,51. Place: 122,05 y 155,41. Exacta: 437,13. Trifecta: 665,31. Superfecta: 8.731,56
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|EMPLOYEEOFTHEMONTH (USA)(2)
|57
|J. ARAY
|196,30
|2
|Toda Una Rubia (5)
|53
|Y. González
|-
|3
|Belleze (4)
|53.5-3
|F. Márquez
|-
|4
|Celestia (6)
|54-1
|W. Véliz
|-
|5
|Miss Blaugrana (11)
|54-3
|O. Rivas
|-
Entrenador: C.L. Uzcátegui. Ganador: 196,30 Place: 127,59 y 956,29. Exacta: 3.007,21. Trifecta: 93.466,88. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.074,83. Súper Pool de 4: 1.709,93. Doble Perfecta. 6.487,66. 5y6 nacional *5* (51547) Bs. 1.456,02. 5y6 nacional *6* (6222) Bs. 46.530,10. Loto Hípico. 1.651,47.