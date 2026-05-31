Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 31-5-2026

La jornada dominical presentó trece pruebas que iniciaron a partir de la 1:00 de la tarde sin pruebas selectivas

Por

Darwin Dumont
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 06:40 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 31-5-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El ritmo del calendario hípico venezolano se mantiene constante y vibrante. La actividad no cesa en el principal escenario del país, y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) culminó la vigésima tercera reunión de la temporada, con un éxito rotundo, que marcó un nuevo monto sellado para el 5y6 nacional. 

NOTAS RELACIONADAS

El jinete Jaime Lugo fue el más destacado de la semana, con tres victorias. Su primera victoria fue encima de Fatima Blush (usa)., luego lo hizo con Pitaluga (USA) y cerró la semana con el El Relámpago, todas con Ricardo D'Angelo, en yunta. 

El entrenador Ricardo D'Angelo, fue el más destacado de la semana, con tres victorias. Dos en las no válidas y otra en el 5y6 nacional, en yunta con el jinete Jaime Lugo. Estos triunfos fueron con Fatima Blush (usa), Pitaluga (USA) y El Relámpago, en la tercera, sexta y duodécima carrera respectivamente.  

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 YAQUI DESINGS (6) 55 Y. GONZÁLEZ 158,74
2 La Super Kat (1) 55 J.A. Rivero -
3 Namekun (7) 53 J. Lugo Jr. -
4 Linda Ilusion (2) 53 J.G. Hernández -
5 Luna Llena (5) 53 Y. Díaz -

Entrenador: R. García M. Ganador: 158,74. Place: 120,08 y 129,29. Exacta: 220,44. Trifecta: 278,22. Superfecta: 346,95.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 95

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ZIO MO (usa) (6) 58 J.A. RIVERO 774,93
2 Neigh Sayer (USA) (9) 58 F. Puello -
3 Charlie (4) 53-3 Yam. González -
4 Huracán Luis (5) 54.5-3 O. Rivas -
5 Papa Stefano (3) 57-3 D. Acosta -

Entrenador: C.L. Uzcategui. Ganador: 774,93. Place: 420,84 y 242,98. Exacta: 4.782,13. Trifecta: 15.029,90. Superfecta: Sin aciertos. 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 91.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 FATIMA BLUSH (usa) (3) 56 J. LUGO 244,94
2 Grand Gala (USA) (1) 56 Y. González -
3 Top Woman Two (7) 57 J. Aray -
4 Gypsy Queen (8)  53-3 J.G.Contreras -
5 Paraguanera (5) 54-3 F. Márquez -

Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 244,94. Place: 123,16 y 113,51. Exacta: 420,66. Trifecta: 412,90. Superfecta: 838,77.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MY BELIEVER MATE (6) 56 J. LUGO JR. 146,08
2 Canela (5) 54 L. Funez Jr. -
3 Super Explosiva (1) 56 J. Aray -
4 Paula Del Carmen (8) 56 Jer. Alvarado -
5 Catira Milena (4) 54 D. Acosta -

Entrenador: N. Kucich Ganador: 146,08. Place: 110,00 y 123,58. Exacta: 276,26. Trifecta: 1.374,69. Superfecta: 1.329,74.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PERSEVERANTE (3) 53 J. ARAY 337,11
2 Ancelotti (6) 53-2 L. Funez Jr. -
3 Online (2) 54.5-1 O. Medina -
4 Tirolocomcgraw (7) 53 H. Medina -
5 Gran Euro (4) 53-2 O. Rivas -

Entrenador: H. Correia. Ganador: 337,11. Place: 215,33 y 420,75. Exacta: 9.927,48. Trifecta: 22.018,97. Superfecta: 67.595,15.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 94.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PITALUGA (usa) (2) 56 J. LUGO 118,03
2 Gran Feronia (4) 58-4 S. Yanez -
3 Queen Victoria (8) 54-3 C. Brito -
4 Make Sense Of It (USA) (1) 56 F: Puello -
5 Truly You (USA) (3) 56 J. Lugo Jr. -

Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 118,03. Place: 111,21 y 126,74. Exacta: 233,67. Trifecta: 705,97. Superfecta: 10.190,52. Ret.: 06.

SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 LINDA ESTEFANIA (3) 56.5-4 S. YANEZ 471,87
2 Boiled Milk (5) 53 J. Lugo Jr. -
3 Queen Vision (1) 57-3 L. Funez Jr. -
4 Dra. Bea (7) 53 J. Aray -
5 Fantastic Shot (8) 54 Fel. Velásquez -

Entrenador: G. Márquez. Ganador: 471,87. Place: 349,99 y 645,38. Exacta: 5.909,45. Trifecta: 35.769,17. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ROZAGANTE (usa) (3) 59-4 S. YÁNEZ 285,31
2 The Notoriou (4) 54 I. Pimentel Jr. -
3 Hermano Miguel (9) 53-1 O. Medina -
4 Quantum Leap (1) 53.5 J. Lugo -
5 Gran Victorioso (8) 53.5 J. Lugo Jr. -

Entrenador: L. Peraza. Ganador: 285,31. Place: 191,09 y 240,41. Exacta: 910,80. Trifecta: 1.773,85. Superfecta: 9.619,15. Pool de 4: 11.250,84. Ret.: 11.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PRIORITISE (3) 55.5-3 F. MÁRQUEZ 875,04
2 Preciosa (5) 53 J. Aray -
3 Acanelada (4) 53-1 W. Véliz -
4 Lady Issa (7) 53.5-3 L. Funez Jr. -
5 Canela Time (2) 53-3 S. Yánez -

Entrenador: J. Romero R. Ganador: 875,04. Place: 227,79 y 174,36. Exacta: 4.396,97. Trifecta: 14.000,17. Superfecta: 19.206,92. Triple Apuesta: 17.443,03. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 08.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 HOLLYWOOD (1) 54 J. ARANGUREN 115,81
2 Noqueador (6) 53 F.Quevedo -
3 Tío Carlitos (2) 53 H. Medina -
4 Look At Daddy (8) 54 J. Lugo -
5 Zeppelin (5) 53 A. García P. -

Entrenador: J. Salvador. Ganador: 115,81. Place: 110,00 y 780,64. Exacta: 1.718,59. Trifecta: 6.818,59. Superfecta: 4.008,85.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 RED TIME (1) 56 H. MEDINA 424,68
2 Poloroid (8) 56 J. Lugo -
3 Quiriquireño (7) 56 O. Medina -
4 Regal Holiday (2) 54 J. Lugo Jr.  -
5 King Diego (10) 54 J.A. Rivero -

Entrenador: G. Rojas. Ganador: 424,68. Place: 220,79 y 162,92. Exacta: 959,62. Trifecta: 1.367,99. Superfecta: 72.299,36. 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 92.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EL RELÁMPAGO (8) 54 J. LUGO 138,51
2 Gran Alabama (7) 53.5 J.C. Rodríguez -
3 Gran Pepe (1) 55 F. Quevedo -
4 The Last Dance (3) 53.5 H. Medina -
5 Colossus (6) 56.5 Y. González -

Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 138,51. Place: 122,05 y 155,41. Exacta: 437,13. Trifecta: 665,31. Superfecta: 8.731,56

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EMPLOYEEOFTHEMONTH (USA)(2) 57 J. ARAY 196,30
2 Toda Una Rubia (5) 53 Y. González -
3 Belleze (4) 53.5-3 F. Márquez -
4 Celestia (6) 54-1 W. Véliz -
5 Miss Blaugrana (11) 54-3 O. Rivas -

Entrenador: C.L. Uzcátegui. Ganador: 196,30 Place: 127,59 y 956,29. Exacta: 3.007,21. Trifecta: 93.466,88. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.074,83. Súper Pool de 4: 1.709,93. Doble Perfecta. 6.487,66. 5y6 nacional *5* (51547) Bs. 1.456,02. 5y6 nacional *6* (6222) Bs. 46.530,10. Loto Hípico. 1.651,47.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?