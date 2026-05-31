Nueva marca para el monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 31-5-2026

Suscríbete a nuestros canales

El 5y6 nacional del último domingo de mayo, promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de la vigésima tercera jornada de la temporada 2026, fecha que marca el cierre del quinte mes de actividad del año. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional para el juego de las mayorías; el 5y6 nacional.

A ligar todo nuestro cuadrito popular del 5y6 nacional; ¡emoción que paga!

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria para Yaqui Desings (número 6) con la monta de Y. González y la preparación de R. García M.. En la segunda carrera triunfó Zio Mo (USA) (número 6) con la monta de J.A. Rivero y el ensillaje de C.L. Uzcátegui.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Fatima Blush (USA) (número 3) con la monta de J. Lugo y el entrenamiento de R. D’Angelo. En la cuarta, el triunfo le correspondió a My Believer Mate (número 6) con la monta de J. Lugo Jr. para N. Kuchick.

En la quinta carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Perseverante (número 3) con la monta de J. Aray y el entrenamiento de H. Correia. En la sexta, el triunfo le correspondió a Pitaluga (USA) (número 2) con la monta de J. Lugo para R. D’Angelo. En la carrera de cierre en la jornada no válidas, el triunfo le correspondió a Linda Estafania (número 3) con la monta de S. Yánez para el entrenador G. Márquez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.541.513.860,00, de los cuales Bs. 75.811.940,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 292.417.484,40.

En la octava carrera o primera válida el triunfo le correspondió al ejemplar Rozagante (USA) (número 3) con un pago de Bs. 285,31 a ganador en la taquilla.