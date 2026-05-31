Belmont Stakes: Ocelli se baja de la tercera gema estadounidense por estos detalles

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A pocos días de conocer la lista definitiva de participantes para la edición número 158 del Belmont Stakes (G1) tercer peldaño de la triple corona en Estados Unidos, a correrse por tercera y última vez en el hipódromo de Saratoga, se presenta otra deserción.

Belmont Stakes: Ocelli salta este evento

Ocelli, que se convirtió en la máxima revelación y el fenómeno más inusual de la Triple Corona de Estados Unidos en 2026, al lograr competir y destacar en el máximo nivel sin haber ganado una sola carrera ordinaria en su vida, y que fue adquirido originalmente por la modesta suma de $12,000 dólares en una subasta secundaria, su entrenador Whit Beckman, ha confirmado que no correrá este evento.

El destacado periodista David Grening (DRFGrening) indicó en su cuanta de red social “X”, que el entrenador Whit Beckman, decidió pasar el Belmont para llevar a su ejemplar al Ohio Derby (G3) a correrse el 20 de junio en el hipódromo de Thistledown, ubicado en la ciudad de North Randall, Ohio, Cleveland. Prueba que se corre en 1,800 metros en pista de arena.

De manera que el hijo de Connect en la yegua Zalia por Scat Daddy, propiedad de Ashley Durr, Anthony Tate y Front Page Equestrian LLC., que aún no ha podido lograr una victoria, pero sí, 25 puntos en la ruta clasificatoria gracias un tercer lugar en el Wood Memorial Stakes (G2) para entrar al Derby (Elegible), consiguió un tercer lugar en las Rosas, y luego un cuarto en el Preakness Stakes (G1).

El sorteo del Belmont Stakes (G1) es este lunes a las 5:00 p.m. hora venezolana.