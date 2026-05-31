Messias sorprende y se queda con el primer paso de la Triada hípica en México

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Durante la jornada de este sábado, el hipódromo Las Américas celebró una cartelera de nueve competencias en la que incluyó cuatro pruebas selectivas, entre ellas la primera gema de la triple corona mexicana para ejemplares nacionales: el “Gran Premio Nacional” (G2) y el clásico “Canoa” (G2), para importados.

Messias marca el ritmo ganador del primer peldaño

En el primer hito de la Triple Corona Mexicana, en su edición 80, el “Gran Premio Nacional” (G2) fue reservado para la séptima de la cartelera con una programación con pista en su mejor forma, donde el sorpresivo Messias sorprende al favorito e invicto Maldini (5-5) en lo que fue el primer paso de la triple corona para machos nacionales en el hipódromo Las Américas, en México.

Messias, valientemente, se lleva este evento donde le infligió una derrota dolorosa al claro favorito Mladini, de la Cuadra San Isidro, quien se presentaba como un aspirante a disputar la triada; sin embargo, no pudo con el hijo de Zeewat en Sevillana Again por Famous Again, criado por Granja San Isidro y Miguel Esteban.

El caballo entrenado por José de Jesús Sánchez Vásquez, quien por segundo año consecutivo sorprende en este primer paso, tal cual ocurrió el año anterior con Llao Llao, que dominó a Lodyto Race. Messias, que contó con la monta de Francisco Guerrero, recorrió la milla en 1:40.2, después de registrar tiempos parciales de :23.1, :47.2 y 1:13.1.

Ayotzuco en final de foto somete al favorito del evento

Mientras que la edición sexta del clásico “Canoa” fue reservada para la octava de la cartelera, el triunfo le correspondió al ejemplar Ayotzuco, de la cuadra San Jorge, para quedarse con el primer paso para tresañeros importados, en un final de nariz sobre el gran favorito Bucedalus Asquifar, que intentó ganar desde la partida.

Ayotzuco, fue guiado magistralmente por el jockey Luis M. Jiménez, quien formó yunta con el entrenador Jorge Alberto Ruiz Periban. El hijo de Instagrand en Refigure por Bodemeister, recorrió la distancia de una milla con registro de 1:39.0, luego que Bucedalus Asquifar marcara los parciales de :24.1, :49.1 y 1:13.4.