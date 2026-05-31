Santina derrocha clase para quedarse con la primera de la triple corona para hembras en México

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El sábado 30 de mayo, el hipódromo Las Américas festejó un calendario de nueve competencias que comprendió cuatro etapas preliminares. Esto incluyó la primera gema de triple corona mexicana para ejemplares femeninos nacionales: la edición 26 del clásico “Rubí” (G2) y la sexta versión del clásico “Olina”, para las importadas. Los duelos individuales, para finales de este mes, serán una batalla por quién será la mejor potra de la temporada.

Santina fue la mejor de las nacionales

Bajo un clima cálido se corrió la primera joya de la Triple Corona Femenil, el clásico “Rubí” (G2), en su edición 26, programada para la tercera de la tarde. La potra Santina ganó este evento que se corrió a una distancia de 1.500 metros.

Santina, con su jinete Luis Manuel Jiménez, aprovechó su velocidad para tomar la punta desde la partida y marcar el pace de la carrera con splits de :25.1 y :50.2. Siempre con el control sobre sus rivales, Santina entró a la recta final con ventaja suficiente para llegar a la meta sin problemas y galopar a sus rivales. EL crono final fue de 1:33.3 para 1,500 metros.

La hija de Math Wizard en Jamanay por Point Determined y criada en el Rancho San Jorge fue presentada por Jorge Alberto Ruiz Periban. Ahora tiene récord de tres victorias en ocho presentaciones para sus conexiones de la cuadra San Jorge. El próximo objetivo de Santina es el clásico “Esmeralda” el sábado 27 de junio, con paso firme para aspirar a ser triple coronada en 2025.

Lidudanyi Asquifar se lleva la carrera para las importadas

La sexta edición del clásico “Olina”, reservada para las extrajeras se corrió en la novena carrera de la jornada en distancia de 1.500 metros, en la que Lidudanyi Asquifar, con la monta del jinete experimentado y de gran trayectoria en México, J. A. Guerrero se lleva los honores.

Esta hija de Spunt o Run en First Fed Biz por Fed Biz, responde a sus comandos mostrado en el clásico “Campeonato Juvenil”, donde sería para ella su primera victoria de las tres victorias consecutivas hilvanadas hasta la fecha.

La presentada por Juan Carlos Ruiz Periban, representó la tercera victoria de las cuatro pruebas selectivas en la jornada. Lidudanyi Asquifar, propiedad de Rancho La Soledad de Álvarez, empleó registro de 1:32.0 para 1,500 metros. Luego de unos parciales de:24.0, :46.4, y 1:12.1.