Samy Camacho fue el jockey venezolano más valioso de la jornada y se escapa en el Royal Palm Meet

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El hipódromo de Gulfstream Park presentó una cartelera de once carreras en el segundo día de la novena semana del Royal Palm Meet, sin pruebas selectivas, en la que el jinete venezolano Samy Camacho destacó por los criollos y sumó tres victorias para su causa y mantener firme la diferencia en el liderato por carreras ganadas en este circuito.

Gulfstream Park: Samy Camacho mantiene diferencia amplia

El tres veces campeón en el circuito de Tampa Bay Downs aprovechó el receso de invierno en el circuito de Oldsmar para competir en este meet de verano en Gulfstream Park, Royal Palm, en el cual se mantiene como líder del circuito desde el inicio de temporada.

Camacho inició la cadena de triunfos con el ejemplar Cuddle the Kitten, en la segunda de la cartelera para el entrenador Jeffery Scott Jones, por un Claiming de $26,500 en distancia de una milla en pista de arena.

Samy regresó al parque de vencedores en la cuarta de la jornada con el ejemplar Commendatore por un Maiden Claiming de $37,000. Este ejemplar presentado por el también venezolano Gustavo Delgado, agenció 1:23.95 para 1,400 metros. Dejó en la taquilla un pago de $5.40 al ganador.

El triplete ganador del entrenador Samy Camacho lo hizo con el ejemplar Victory Achieved, en la décima de la cartelera. Una sorpresa en la taquilla tras devolver $15,60 al ganador para los apostadores. El triunfador fue presentado por Mark Casse, y agenció crono de 55.94 para mil metros en pista sintética.

Samy Camacho, con estos triunfos suma 45 victorias y $1,571,913 en producción para sus conexiones en el Royal Palm Meet, líder en ambos renglones. Este domingo cierra la semana con siete compromisos de monta.