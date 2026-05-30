Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 30-5-2026

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El Hipódromo Nacional de Valencia finalizó su actividad oficial este sábado 30 de mayo con la celebración de la reunión número 14 de la presente temporada. La cartelera del óvalo del Cabriales tuvo ocho competencias de alto nivel, con el tradicional 5y6 nacional y la Copa "Tuki Monton", en donde, Forzesco se alzó con la victoria.

El jinete Alejandro Briceño, fue el más destacado de la semana, con tres victorias. En la segunda carrera se impuso con Stella Cadente. En la primera válida lo hizo encima de Señorita Caracas. Luego en la segunda válida estuve sobre Caprichosa. Todos sus triunfos en yunta con para Jesús Carfunjol A..

El entrenador Jesús Carfunjol A., fue el más destacado de la semana, con tres victorias. En la segunda carrera se impuso con Stella Cadente. En la primera válida lo hizo con Señorita Caracas. Luego en la segunda válida con Caprichosa. Todos sus triunfos en yunta con el jinete Alejandro Briceño.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 PINTADA (6) 55 J. LUGO 177,43 2 La De Niño (4) 55 Y. León - 3 Mariecurie (1) 55 J.G. Hernández - 4 La Azzurra (5) 55 Os. Martínez - 5 Estrella Morena (3) 53 J. Rijo -

Entrenador: L.A. Carrero. Ganador: 177,43 Place: 110,00 y 273,16 Exacta: 588,28. Trifecta: 1.032,50. Superfecta: 1.032,36

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 STELLA CADENTE (1) 56 ALE. BRICEÑO 112,48 2 Money On Time (2) 56-4 J. Vásquez - 3 Queen of South (3) 56 Os. Martínez - 4 Flecha Monton (6) 56-4 J.D. Calicho - 5 Amor Amor (5) 56 F. Querales -

Entrenador: J. Carfunjol A. Ganador: 112,48 Place: 110,00 y 271,14. Exacta: 372,71. Trifecta: 499,86. Superfecta: 1.288,71

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SEÑORITA CARACAS (7) 54.5 ALE. BRICEÑO 290,59 2 Kindness (2) 53-3 J. Vásquez - 3 Preciosa Dolores (1) 54.5-4 J.D. Calicho - 4 Kiss Cocoa (8) 53-3 J. Rijo - 5 Luna Time (9) 54.5 Os. Martínez -

Entrenador: J. Carfunjol A. Ganador: 290,59. Place: 230,01 y 302,97. Exacta: 4.816,52. Trifecta: 10.646,77. Superfecta: 29.229,24

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 GUAPACHOSA (7) 55 ALE. BRICEÑO 110,00 2 La Suprema (2) 53 F.J. García - 3 LA Viva (1) 55 A. Finol - 4 Queen Mother (6) 55 Y. León - 5 Gran Suseh (4) 53 E. García -

Entrenador: J. Carfunjol A, Ganador: 110,00. Place: 110,00 y 110,00. Exacta: 170,35, Trifecta: 284,50. Superfecta: 628,55. Triple Apuesta: 322,30. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret.: 03.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 EXPLOSIVA (6) 56-4 J.D. CALICHO 757,52 2 MIss Friend (7) 53-3 Yam. González - 3 Money Royal (2) 55,5 A. Finol - 4 Endora (8) 53-1 O. Medina - 5 Anarita Spirit (5) 53-3 L. Funez Jr. -

Entrenador: R. Verastegui. Ganador: 757,52. Place: 161,98 y 451,98. Exacta: 8.142,24 Trifecta: 40.558,42. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 09.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 VERMELHO (7) 56 F. QUEVEDO 155,84 2 Susurro (9) 55.5-1 W. Véliz - 3 Bombazo (6) 55-1 O. Medina - 4 Father Love (4) 53 A. Finol - 5 Unstoppable (3) 53-3 J.D. Calicho -

Entrenador: J.C. Pérez. Ganador: 155,84. Place: 125,37 y 146,11. Exacta: 677,04. Trifecta: 748,04. Superfecta: 7.542,53.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4 Copa "Tuki Monton"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FORZESCO (1) 53 J.G. HERNÁNDEZ 1.069,63 2 Masttery (5) 56 J. Lugo - 3 Súper Mathias (7) 55 F. J. García - 4 Sobrador (2) 53 W. Véliz - 5 King Bulbs (4) 53 H. Medina -

Entrenador: H. Alayón G. Ganador: 1.069,63. Place: 303,65 y 154,39. Exacta: 1.257,04. Trifecta: 1.880,61. Superfecta: 27.054,65

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 JOLGORIO (4) 55 O. GUEDEZ 148,59 2 Roberto Erre (535) 53 Os. Martínez - 3 Bombay (10) 53 E. Graciel - 4 Vicdavalillo (9) 55 J.D. Calicho - 5 Forum Jet (7) 53 W. Véliz -

Entrenador: J. Jaamillo. Ganador: 148,59 Place: 110,00 y 278,48. Exacta: 428,86. Trifecta: 9.584,05. Superfecta: 19.942,87. Triple Apuesta: 2.170,32. Súper Pool de 4: 11.620,94. Doble Perfecta. 3.553,08. 5y6 nacional *5* (10061) Bs. 1.349,41. 5y6 nacional *6* (866) BS. 60.472,01. Loto Hípico. 5.894,17 Ret.: 01-11.