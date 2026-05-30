Hipismo

Este fue el monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 30 de mayo de 2026

Hoy se cumple otra edición de carreras en el Cabriales

Por

Darwin Dumont
Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 03:14 pm
Este fue el monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 30 de mayo de 2026
HINAVA
Suscríbete a nuestros canales

La cartelera hípica nacional inicia este sábado 30 de mayo con la celebración de la decima cuarta reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca la Copa “Tuki Monton”, una prueba de fuego para la distancia de 1.200 metros y que se va a disputar en la quinta válida del 5y6.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en Valencia

La jornada ganadora inició con victoria para Pintada (número 6) con la monta de Jaime Lugo y la preparación de L.A. Carrero. En la segunda carrera triunfó Stella Cadente (número 1) con la monta de Alejandro Briceño y el ensillaje de J. Carfunjol A.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 Valencia   

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 97.954.360,00 de los cuales Bs. 13.713.610,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 52.895.354,40. 

En la primera válida para el 5y6 nacional, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Señorita Caracas, que abonó Bs. 290,59 Por ganador.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?