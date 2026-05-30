Este fue el monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 30 de mayo de 2026

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La cartelera hípica nacional inicia este sábado 30 de mayo con la celebración de la decima cuarta reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca la Copa “Tuki Monton”, una prueba de fuego para la distancia de 1.200 metros y que se va a disputar en la quinta válida del 5y6.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en Valencia

La jornada ganadora inició con victoria para Pintada (número 6) con la monta de Jaime Lugo y la preparación de L.A. Carrero. En la segunda carrera triunfó Stella Cadente (número 1) con la monta de Alejandro Briceño y el ensillaje de J. Carfunjol A.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 97.954.360,00 de los cuales Bs. 13.713.610,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 52.895.354,40.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Señorita Caracas, que abonó Bs. 290,59 Por ganador.