Mujeres al poder: Yoqueta latina iguala la hazaña de la venezolana Johanis Aranguren en Estados Unidos

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El deporte hípico que se ha convertido entre comillas, una disciplina para hombres, desde hace más de cincuenta años, las mujeres han logrado avanzar hasta la cima de las competiciones de caballos, victoria tras victoria. Este año, tenemos a las estelares Carol Cedeno de Puerto Rico, Johanis Aranguren de Venezuela, y ahora Yarmarie Correa de Panamá, quienes se han convertido noticias las últimas semanas.

Yarmarie Correa de Panamá con grandes logros

Hoy resaltamos la actuación de Yarmarie Correa, profesional panameña que ha hecho historia en la hípica de los Estados Unidos al romper barreras de género y ganar múltiples estadísticas en circuitos norteamericanos.

Correa, igualó la hazaña de Aranguren en la presente temporada, tras ganar cuatro carreras en una jornada. Esto ocurrió el pasado jueves en Belterra Park. Correa, suma más de 457 victorias desde 2020 en tierras del Tío Sam. Esta temporada tiene 31 en su haber.

Yarmarie Correa, se ha convertido en una mujer influyentes en las carreras de pura sangre que han tenido una incidencia en esta disciplina deportiva. Pero no es la primera vez que Correa, logra este hito. La última vez que lo hizo fue el 26 de julio de 2021 en Mountaineer. Igualando a estas grandes yoquetas: