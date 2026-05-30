Atractivo monto para seis aciertos en el 5y6 de Valencia de este sábado 30-5-2026

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Para este sábado 30 de mayo, el Hipódromo de Valencia realizó la décima cuarta reunión de la temporada, con un programa de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional y la Copa “Tuki Montón” como el eje central de la jornada. El hipismo en el centro del país vive un momento estelar.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 97.954.360,00 de los cuales Bs. 13.713.610,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 52.895.354,40.

Meridiano: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 tercera del programa, la victoria fue para Señorita Caracas (número 7), con un dividendo de Bs. 290,59 a ganador y la monta de Ale. Briseño en yunta con J. Carfunjol A., en tiempo para 1,200 metros de 77.3.

En la cuarta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Guapachosa (número 7) con la monta de Ale. Briceño; fue ensillada por J. Carfunjol A., y corrió en tiempo de 70.3 para 1,100 metros.

La tercera válida para el 5y6, quinta carrera en turno, la ganó Explosiva (número 6) con el jinete J.D. Calicho, quien recibió las instrucciones de R. Verastegui, para ganar en crono de 76.4 para 1,200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, sexta carrera, el triunfo fue para Vermelho (número 7) con la monta de F. Quevedo en yunta con J.C. Pérez, que agenció crono de 74.1 para 1,200 metros.

En la séptima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Forzesco (número 1) se alzó con la victoria con la monta de José G. Hernández en yunta con H. Alayón G., y dejó crono de 74.4 para 1,200 metros.

En la última carrera de la jornada, Valencia, octava en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Jolgorio (número 4) con la monta de O. Guedez, para el entrenador J. Jaramillo.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 10.001, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 1.349,41. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 866 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 60.472,01.