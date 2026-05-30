Forzesco con una atropellada bestial se queda con la Copa “Tuki Montón” en Valencia

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La décima cuarta reunión del año que se lleva a cabo este sábado 30 de mayo en el hipódromo de Valencia, con una agenda de ocho competencias, que inició a la 1:30 p.m. e incluyó la Copa “Tuki Montón”, donde Forzesco, con una atropellada bestial, liquida al gran favorito de la carrera, Masttery.

La Copa “Tuki Montón”, una carrera de sprint en recorrido de 1.200 metros para caballos de 3 y más años, contó con un bono especial adicional de $14,400. Esta prueba le rinde homenaje a uno de los triple coronados del turf valenciano.

Valencia: Forzesco consiguió en gran forma la victoria en el evento principal

La “Copa Tuki Montón” fue reservada para caballos de 3 y más años, que se disputó en la séptima carrera de la jornada de ocho programadas, con un triunfo para Masttery, en gran performance.

Forzesco, montado por José G. Hernández y preparado por H. Alayón G., consiguió su octavo triunfo en 33 presentaciones.

Hernández, con Forzesco, salió detrás del pelotón, mientras que la velocidad de Súper Mathias y Masttery se hizo presente con parciales de 23 y 47 en los primeros 800 metros. En el tope de la recta final, Masttery se ubicó rápidamente al costado de Súper Mathias por línea externa, para una pelea cuerpo a cuerpo, hasta los 100 finales, cuando Masttery quiebra la resistencia, pero Forzesco apareció por líneas externas para sorprenderlos y alcanzar el triunfo.

Forzesco, un hijo de Storm Force en Sackichima Win por Character, dejó crono de 74.4 para la distancia. Masttery llegó segundo. Tercero: Súper Mathias. Cerró la pizarra Sobrador y King Bulbs.

El ganador dejó un pago de 1.069,63 Bs, a ganador en la taquilla.