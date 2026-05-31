Estos son los retirados de la Reunión N°23 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 31-5-2026

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La pasión por el turf caraqueño sigue este domingo 31 de mayo en el Hipódromo La Rinconada por lo que abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 23 de la temporada, una jornada que promete emociones fuertes para la afición hípica del país. El programa oficial consta de 13 competencias, entre ellas, la prueba central de la tarde será una Condicional Especial para hijos de sementales venezolanos que se disputará en recorrido de 1.500 metros dentro del 5y6 nacional.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 23 de la temporada 2026.

El primer retiro se trata del ejemplar Melania (número 6), pues estaba inscrita para la sexta carrera del programa, reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.500 metros.

Nonni Time (número 6), estaba inscrita para participar en la séptima carrera, lo que será el cierre del ciclo no válido reservada para yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Mon Diplome (número 8) estaba inscrita para participar en la novena carrera, o segunda válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco años y más, ganadoras de una carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

El cuatroañero Astro Zeta (número 11), le tocaba competir en la octava de la cartelera, primera válida para el juego de las mayorías para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

6ta) #6-Melania fue retirada por Anasplasmosis.

7ma) #6-Nonni Time fue retirada por Claudicación miembro anterior derecho.

9na) #8-Mon Diplome fue retirada por Cólico.

8va) #11-Astro Zeta fue retirado por Estado Febril.