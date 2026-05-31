Zac Purton hizo historia al convertirse en el primer jinete en alcanzar esta cantidad de victorias

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Este domingo el jinete del mejor caballo del mundo, Ka Ying Rising, Zac Purton hizo historia en el hipódromo de Sha Tin al convertirse en el primer jinete en ganar 2.000 carreras en Hong Kong, alcanzando el hito a bordo de Rising World en la primera carrera, la Copa Hong Kong Wu Hua General Association.

Zac Purton una leyenda viviente

Purton, de 43 años, es de Lismore, Australia, y se mudó a Hong Kong en 2007. Montó a su primer ganador en Happy Valley en septiembre de 2007 a bordo de Elfhelm. Desde entonces, ha ganado títulos de jinete en 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 y 2024/25, superó la marca de 100 victorias en una temporada 10 veces y ostenta récords de una sola temporada de victorias (179) y ganancias (HK 77,712,060, (aproximadamente £26.3 millones)) – ambos logrados en 2022/23.

Un miembro del Salón de la Fama del Turf Australiano y un grande de todos los tiempos en las carreras de Hong Kong, la tasa de victorias de Purton en Hong Kong supera el 17% a lo largo de su carrera.

Purton ha ganado el Derby de Hong Kong de BMW – el premio más codiciado de Hong Kong – con Luger (2015) y Massive Sovereign (2024), y después de Gary Moore y Noel Barker, es solo el tercer australiano en ganar un campeonato de jinetes en Hong Kong.

Comienzo de una carrera fructífera

La carrera de Purton comenzó como un aprendiz novato en Coffs Harbour con el entrenador Trevor Hardy hace unos 30 años. Montó a su primer ganador – Magic Zap – en Armidale, Australia, el 6 de mayo de 2000, antes de mudarse a Hong Kong a los 24 años.

Su primera victoria a nivel de élite en Hong Kong fue para Paul O'Sullivan con Fellowship en la Copa de los Mayordomos HKG1 de 2010.

Purton, superó a Douglas Whyte y a Joao Moreira, quienes son los únicos otros jockeys en la historia de las carreras de Hong Kong que han conseguido más de 1.000 ganadores.

El jockey australiano es el único jinete que ha ganado las 12 carreras de Grupo 1 del calendario de carreras de Hong Kong. También es tres veces ganador del Campeonato Internacional de Jockeys LONGINES en 2017, 2020 y 2021.