De infarto a una para la hazaña: Lovcen alcanza la Tokyo Yushun (Japanese Derby) (G1) en Tokyo

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Este domingo el gran favorito Lovcen, alcanza la Tokyo Yushun (Japanese Derby) (G1) en Tokyo Racecourse en un final fotográfico con la monta de Kohei Matsuyama, el hijo de World Premiere se lleva el segundo peldaño de la triple corona en Japón y su tercera carrera Grupo 1.

Lovcen a un paso de alcanzar la hazaña

Lovcen, busca convertirse el noveno ejemplar en lograr la triple corona histórica en Japón. El hijo de World Premiere, ganador del Satsuki Sho (las 2000 Guineas japonesas) y ahora el Derby japonés en su edición 93, busca reclamar el Kikuka Sho (el St. Leger japonés) en distancia de 3,000 metros a correrse en octubre, de manera, que podría convertirse con éxito en el ganador de la Triple Corona de la JRA; el más reciente fue Contrail (JPN, por Deep Impact), quien siguió a su padre como uno de los tres únicos en la historia de la JRA en lograr la hazaña invicto en 2020.

Lovcen, entrenado por Haruki Sugiyama celebra su primer título de Derby, al igual que su piloto, mientras que esta victoria marcó la novena del primero nombrado y la undécima del segundo en total en la JRA.

Lovcen, ganador de la primera gema de punta a punta y en crono récord, tuvo que solventar una salida lenta. Sin embargo, su piloto Kohei Matsuyama, lo ubicó por líneas externas para posicionarse bien en la última curva y avanzar con fuerzas en los tamos finales y lograr la victoria en un final de fotografía, sobre Peintre Naif con una diferencia de cabeza en la meta.

El tiempo de la prueba fue de 2.22.70 para 2.400 metros sobre pista de grama.