La víspera del Belmont Stakes (G1) llega con cinco carreras de Graded Stakes dentro de un programa de 14 carreras

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La jornada del viernes 4 de junio, es el tercer día del Festival de Carreras Belmont Stakes en el Hipódromo de Saratoga. Una semana llena de carreras selectivas en la que incluye la edición número 158 del Blemont Stakes (G1), en donde, al menos 10 centauros han sido confirmados para estar presente en el tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

Belmont Stakes: Este miércoles comienza el Festival en Saratoga

El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

El festival contará con un total de 25 carreras selectivas (stakes) repartiendo más de 11 millones de dólares en premios. Debido a la configuración de la pista de Saratoga, la carrera principal del sábado se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas (2,000 metros).

El tercer día de carreras están previstas 14 carreras, con cinco pruebas de Graded Stakes. A continuación, se detalla la programación de las carreras más importantes de la jornada de apertura del festival:

Viernes 5 de junio (Víspera del Belmont)

Una cartelera de gala con 5 carreras selectivas, tres de ellas de Grado 1;

Cuarta carrera: Bed o' Roses Stakes (G2) $300,000

$300,000 Novena carrera: Wonder Again Stakes (G2) $300,000

$300,000 Décima carrera: Acorn Stakes (G1) $500,000

$500,000 Undécima carrera: New York Stakes (G1) $750,000

$750,000 Duodécima carrera; Ogden Phipps Stakes (G1) $500,000 (Cupo directo a la Breeders' Cup)

La jornada del viernes inicia a las 11:45 p.m. hora venezolana.