La Rinconada: Conoce el monto que arroja el 5y6 de este domingo 31-5-2026

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El último domingo del mes de mayo el hipódromo Internacional La Rinconada celebró la duodécima tercera reunión de la temporada 2026 con una programación de 13 carreras, con un destacado monto recaudado para el 5y6 Nacional. El juego de las mayorías sigue en el tope de los corazones de los hípicos venezolanos.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 541.513.860,00, de los cuales Bs. 75.811.940,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 292.417.484,40.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 octava del programa, la victoria fue para Rozagante (usa) (número 3), con un dividendo de Bs. 285,31 a ganador y la monta de Samuel Yánez en yunta con Luis Peraza, en tiempo para 1.200 metros de 73.2.

En la novena carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Prioritise (número 3) el ganador contó con la monta de Félix Márquez; fue ensillada por Jesús Romero, y corrió en tiempo de 68.3 para 1.100 metros.

La tercera válida para el 5y6, décima carrera en turno, la ganó Hollywood (número 1) con el jinete Johan Aranguren, quien recibió las instrucciones de J. Salvador, para ganar en crono de 73 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, undécima carrera, el triunfo fue para Red Time (número 1) con la monta de Hermixon Medina en yunta con Germán Rojas que agenció crono de 75 para 1.200 metros.

En la duodécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, El Relámpago (número 8) se alzó con la victoria con la monta de Jaime Lugo en yunta con Ricardo D’Angelo. El consentido del stud “Perseverancia” agenció crono de 92,4 para 1,500 metros.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, décimatercera en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Employeeofthemonth (USA) (número 2) con la monta de Jhonatan Aray, para el entrenador Carlos L. Uzcátegui.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 51547, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 1.456,02. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 6222 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 46.530,10.