“Pocho” Lugo al acecho de Jhonathan Aray en el meeting de victorias en La Rinconada

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La semana cinco del segundo meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada sirvió para cerrar el primer mes de la campaña hípica nacional, con una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas o de grado y la presencia del juego de 5y6 Nacional desde la octava prueba de la tarde dominical.

La Rinconada: “Pocho” Lugo al acecho de Jhonathan Aray en el meeting de victorias

El jockey profesional zuliano Jaime Lugo se erigió este domingo como el más destacado de la jornada hípica al conseguir tres victorias y todas de la mano del entrenador Riccardo D’Angelo mediante dos ejemplares importados y uno nacional en una de las válidas del 5y6 Nacional de este domingo.

La primera de las fotografías de Lugo llegó en la tercera prueba del programa con la importada Fatima Blush (USA), en tiempo de 91,2 para 1.500 metros en lo que fue el debut de la primera yegua hija de Gun Runner que corre en el óvalo nacional y la pagó dividendo de 244,94 a ganador.

Luego en la sexta carrera no válida, sería el turno de alcanzar el doblete mediante la yegua Pittaluga (USA) con un crono oficial de 94,4 para los 1.500 metros con dividendo de 118,03 a ganador, para los colores del Stud Pensamiento Vertical.

Por último, el llamado Hat Trick del hipismo para Jaime “Pocho” Lugo llegaría en el ciclo de las válidas del 5y6 Nacional, a la altura de la quinta válida en recorrido de 1.500 metros, con el purasangre criollo El Relámpago, el cual corrió la distancia en tiempo de 92,4 para generar un dividendo de 138,51 a ganador.

Por su parte, el jockey profesional Jhonathan Aray logró un triunfo en la última carrera de la jornada y del 5y6 Nacional, mediante la importada Employeofhthemonth (USA), del entrenador Carlos Luis Uzcátegui con un tiempo oficial de 73,2 para 1,200 metros y así mantener el líderato de victorias del meeting.

Cinco jockeys más ganadores del segundo meeting:

Jhonathan Aray: Ocho Victorias.

Jaime Lugo: Siete Victorias.

Yoelbis González y Jaime Lugo Jr.: Cinco Victorias

Hemirxon Medina: Cuatro Victorias.

Johan Aranguren y Samuel Yanez: Tres Victorias