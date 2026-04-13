¿Cuántas victorias le faltan a Jaime “Pocho” Lugo para alcanzar a Juan Vicente Tovar?

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada vio este domingo una nueva reunión de actividades hípicas con la celebración de la 16 fecha del primer meeting de la temporada 2026 con una agenda de 13 carreras donde se disputaron cuatro clásicos de grado y el juego del 5y6 nacional se activo desde la octava competencia dominical.

La Rinconada: Jaime Pocho Lugo por la marca de victorias de Juan Vicente Tovar

El óvalo de Coche dentro de la jornada dominical vio escribir una página dorada del turf nacional, y esta vez, fue por parte del jockey zuliano Jaime “Pocho” Lugo, quien se erigió uno de los más destacados de la fecha con dos victorias a su cuenta personal.

“El General” de la fusta como también es conocido el astro zuliano logró su primer lauro en la quinta carrera no válida con el ejemplar criollo Black Stone del entrenador Riccardo D’Angelo en una prueba de 1.200 metros con un tiempo de 71’3 y un dividendo de 368,09 a ganador.

Luego, en la décima prueba de la tarde hípica y tercera de las válidas del 5y6 nacional, el zuliano volvería a hacer dupla con Ricky D’Angelo por medio del ejemplar importado Dance To Remember en una competencia con una distancia en 1.300 metros donde ganaría con un tiempo oficial de 78’4 para generar un pago de 131,01 a ganador.

Con las dos victorias obtenidas la tarde del domingo, el “General” de la fusta, Jaime “Pocho” Lugo, alcanzó y superó a su compatriota y paisano de tierras occidentales, Ángel Alciro Castillo, quien suma en su carrera profesional en el país, 2443 victorias.

Lugo, ahora tiene la misión de alcanzar a quién es considerado el mejor látigo venezolano de todos los tiempos, y hablamos del único jockey en ganar 16 estadísticas de manera consecutivas, como lo hizo “El negrito de San José”, Juan Vicente Tovar, quien finalizó su carrera con 2492 triunfos entre 1974 y 1998. Lo que significa que Lugo se colocó a 48 fotografías de la marca de Tovar. ¿Podrá conseguirlo esta temporada?.