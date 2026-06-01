Tríada de triunfos: El Haras La Primavera y Mr. Defence derrochan clase en la reunión 23 de La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada bajó el telón del primer mes correspondiente al segundo mitin de la temporada 2026 con la celebración de su reunión número 23. En una jornada dominical de intensas emociones y alta factura competitiva, los máximos honores de la tarde correspondieron de forma unánime al Haras La Primavera, establecimiento de cría que se transformó en el gran protagonista de la jornada tras registrar un espectacular e impecable triplete de victorias por intermedio de sus destacados nacidos y criados: Perseverante, Hollywood y El Relámpago.

Este emblemático centro de cría y reproducción ratifica año tras año su hegemonía en los principales óvalos de la república. En el marco de un campeonato que todavía ofrece un largo camino por recorrer, la institución mantiene una intensa y cerrada lucha por los primeros puestos de la estadística general.

Con este desempeño, el Haras La Primavera consolida su solidez, eficacia y vigencia como uno de los pilares más influyentes del hipismo nacional en la última década, un éxito institucional y profesional que celebra con orgullo la familia Paparoni, propietario y fundador de la divisa.

Una cuna de campeones de genética superior

El Haras La Primavera posee un historial de enorme prestigio en la hípica venezolana. Su marca es reconocida en el medio por ser el origen y la cuna de numerosos campeones que dejaron una huella imborrable no solo en la pista de La Rinconada, sino también en la arena del hipódromo de Valencia, un factor que subraya la adaptabilidad, resistencia y calidad superior de su material genético.

Durante la vigésima tercera reunión del año, el establecimiento ratificó esa clase característica al asegurar tres nuevos lauros en la arena de Coche. Este resultado estratégico le permite sostenerse con fuerza en la batalla directa por el liderato absoluto de la presente temporada.

Crónica de un triplete dorado

La racha ganadora del centro de cría inició su curso gracias al regreso al paddock de la yegua Perseverante. Bajo las órdenes del jinete Jhonathan Aray, la pistera dictó cátedra de velocidad al imponer sus condiciones de extremo a extremo, sin dar tregua a sus rivales de turno, y detuvo los cronómetros en un meritorio tiempo definitivo de 68.2 segundos para la distancia del compromiso.

La segunda gran satisfacción para la enseña de la familia Paparoni llegó en el bloque del 5y6 nacional, específicamente en el marco de la tercera válida. Allí, el valioso ejemplar Hollywood, un destacado hijo del semental Mr. Defence, sacó a relucir toda su clase bajo la conducción del experimentado látigo Johan Aranguren. Con este triunfo, el cual liquidó en un tiempo de 73 segundos exactos para el recorrido, Hollywood mejoró su notable efectividad pistera al sumar ahora tres victorias sobre un total de apenas siete presentaciones públicas.

El Relámpago selló la jornada de gala: Condicional Especial

El broche de oro de la tarde dominical estuvo reservado para la competencia más importante de la cartelera. En la prueba central de la reunión, el castaño El Relámpago demostró su jerarquía con un triunfo contundente. Conducido por el estelar jinete Jaime Lugo y presentado en óptimas condiciones por el entrenador Ricardo D'Angelo, este notable corredor reapareció tras un ayuno de 35 días alejado de las competencias oficiales.

El Relámpago, que también es un orgulloso hijo del semental Mr. Defence en la matrona La Atriz, dominó con extrema facilidad el exigente trayecto de 1.500 metros y desató la celebración de sus conexiones en el recinto de ganadores.

La familia Paparoni mantiene una inversión constante e ininterrumpida en pro del desarrollo de la hípica local. Temporada tras temporada, las piezas nacidas en sus praderas saltan a la cancha con la garra y el talento necesarios para marcar la pauta en la competición, virtudes que hoy posicionan a este centro de cría en el primer lugar del presente mitin con un total de ocho victorias acumuladas hasta el momento.