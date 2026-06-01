¿Cuál fue el número oculto que resolvió la jornada de este domingo en La Rinconada?

Suscríbete a nuestros canales

Semana a semana, el equipo de Meridiano Web hace hincapié en la importancia de los factores numéricos, las estadísticas y un sinfín de variables que los aficionados deben tomar en cuenta jornada tras jornada.

El análisis profundo del hipismo demuestra que las tendencias numéricas juegan un papel crucial en los resultados; existen casos donde determinadas gualdrapas acumulan meses sin registrar victorias, o caballos con un amplio favoritismo que arrastran rachas negativas sin lograr cruzar la raya en el primer lugar.

En esta oportunidad, el óvalo de La Rinconada sirvió de escenario para la celebración de la reunión número 23 del año. Un total de 13 competencias integraron el programa oficial del último domingo del mes de mayo, una cartelera de gala que trajo consigo la disputa de una Condicional Especial destinada a los hijos de sementales criollos. En dicha prueba central, el ejemplar El Relámpago sacó a relucir su clase y se adjudicó los máximos honores tras dominar con solvencia el exigente recorrido de 1.500 metros.

La fiebre del número tres en la tarde capitalina: R23

Más allá de los nombres de los favoritos, el factor numérico de la jornada se inclinó de forma contundente hacia la gualdrapa número tres. De las 13 pruebas realizadas en la arena de Coche, este dígito fue capaz de cruzar la raya en ganancia en cinco ocasiones distintas, lo que desató la euforia de los apostadores que siguen las proyecciones estadísticas y las tendencias de la mesa de análisis.

La racha numérica comenzó temprano en la cartelera. En la tercera carrera de la tarde, la victoria correspondió a la importada Fatima Blush, la cual lució el número tres en su gualdrapa. Bajo la conducción del experimentado jinete Jaime Lugo y la preparación del efectivo Ricardo D'Angelo, esta valiosa hija de sementales norteamericanos dejó una grata impresión en el aparato de prensa al registrar un notable tiempo de 91.2 segundos para la distancia.

Poco después, en la quinta competencia del programa, el número tres volvió a lo más alto del podio. En esta ocasión el triunfo perteneció a Perseverante, ejemplar que impuso sus condiciones desde el arranque y dominó las acciones de punta a punta con la monta del jinete Jhonathan Aray.

Sólido desempeño en los bloques exóticos

El dominio del mencionado dígito se extendió hacia los juegos exóticos y las combinaciones mayoritarias de la tarde. La apertura del Loto Hípico la reclamó para su causa la yegua Linda Estefanía, también portadora del número tres. La pistera contó con los servicios del joven aprendiz Samuel Yánez en los estribos y la impecable presentación del líder de la estadística de entrenadores, Gabriel Márquez.

Acto seguido, un nuevo número tres brilló con luz propia sobre la pista de Caracas. El turno fue para el importado Rozagante, defensor de los mismos colores numéricos, el cual selló su triunfo gracias a la efectiva yunta compuesta por el jinete Samuel Yánez y el preparador Luis Peraza.

El gran impacto económico de la jornada: 5y6 nacional

Para cerrar con broche de oro esta inusual tendencia estadística, el número tres guardó su mejor dividendo para el bloque final. La gran sorpresa de la tarde dominical la protagonizó la yegua Prioritise, un ejemplar que rompió todos los pronósticos bajo la conducción del jinete Félix Márquez en un explosivo recorrido de 1.100 metros.

Al cruzar la meta en ganancia, Prioritise congeló las pizarras y dejó en taquilla un sustancioso dividendo de Bs 875,04 por boleto. Esta cifra se convirtió en el pago más alto de toda la jornada y ratificó la teoría del equipo de Meridiano Web: en el hipismo, los números y las gualdrapas hablan, y quienes atienden a las estadísticas a menudo encuentran la ruta directa hacia el acierto.