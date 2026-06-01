El líder no cede: Gabriel Márquez mantiene el control absoluto del segundo meeting en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada consolidó una vez más su posición como el epicentro de la pasión hípica nacional tras celebrar su vigésima tercera reunión del año. El majestuoso escenario albergó una cartelera de 13 competencias de alto nivel, donde la emoción y la estrategia en la pista mantuvieron en vilo a los miles de aficionados que colmaron las tribunas y siguieron la jornada a través de las pantallas.

El gran protagonista de la tarde sobre la arena fue el ejemplar El Relámpago, el cual se adjudicó los honores en la Condicional Especial destinada a los hijos de sementales criollos. Bajo una conducción impecable, el bólido selló una soberbia victoria en el exigente recorrido de 1.500 metros, lo que demostró la indudable calidad y el desarrollo de la cría nativa en el país.

Cifras históricas en el 5y6 Nacional: La Rinconada

Más allá del espectáculo puramente deportivo, la jornada ratificó que el 5y6 nacional se erige de forma indiscutible como el motor económico del hipismo venezolano. El último domingo del mes de mayo pasará a la historia debido al respaldo unánime que el público brindó al tradicional "juego de las mayorías".

En esta oportunidad, las taquillas registraron una recaudación récord de Bs 541.513.860,00, una cifra sin precedentes que refleja la absoluta confianza de los apostadores y la solidez del sistema. Con este impulso, la actividad hípica se encamina hacia la mitad del año con un panorama inmejorable, donde el mes de junio depara emociones a granel que prometen establecer marcas aún más altas para el beneficio del hipismo organizado.

Una tarde de gloria para los profesionales: R23

La jornada dominical también consagró la vigencia de los profesionales más destacados del patio. Tal fue el caso de Ricardo D'Angelo, conocido en el medio como el “Rey de la Efectividad”, quien vivió una tarde de ensueño al visitar el recinto de ganadores en tres ocasiones. Sus triunfos llegaron gracias a los notables desempeños de los ejemplares importados Fatima Blush y Pittaluga, éxito que coronó de forma brillante con la victoria del criollo El Relámpago.

Por otro lado, el líder de la estadística de entrenadores, Gabriel Márquez, no cedió terreno y mantuvo su ritmo ganador. Márquez sumó un nuevo triunfo a su campaña por intermedio de la yegua Linda Estefanía. La conducción estuvo a cargo del joven aprendiz Samuel Yánez, quien demostró una madurez asombrosa sobre los estribos para imponerse en un trayecto de 1.200 metros.

La pupila de Márquez detuvo los cronómetros en un tiempo definitivo de 74.3 segundos para el recorrido total, un registro de alto valor competitivo que además hizo saltar la banca. Los aficionados que respaldaron esta combinación recibieron un sustancioso dividendo de Bs 471,87 por boleto en las taquillas de juego, lo que dio un cierre electrizante a una reunión que ratifica la excelente salud de la hípica venezolana.

Tabla de posiciones: Reunión 23 Fecha cinco del Segundo Meeting Entrenadores