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La tarde de este domingo 31 de mayo del 2026, se realizó la reunión hípica número 23 de la temporada del Instituto Nacional de Hipódromos que se cumple en el Hipódromo La Rinconada en el marco de la fecha cinco del segundo meeting del año, donde se corrieron 13 carreras con una Condicional Especial para ejemplares nacidos de sementales criollos y el juego del 5y6 Nacional con un nuevo montó sellado máximo recaudado.

La Rinconada: Francisco Quevedo multado en La Rinconada por este motivo

En la primera válida de la tarde dominical y octava competencia de la tarde hípica se realizó una prueba para recorrido de 1.200 metros donde la victoria la consiguió el ejemplar Rozagante (USA) pensionado del entrenador Luis Peraza con la monta del jockey aprendiz Samuel Yanez para los colores del Stud Don Rafael V, con un tiempo oficial de 73,2 y un pagó a ganador de 285,31.

En dicha prueba, La Comisión Nacional de Jueces del INH indicó en las resoluciones finales de la reunión 23 que son hechas públicas a la afición nacional, lo siguiente:

OBSERVACIÓN CON MULTA POR TROPIEZOS: La prueba fue sometida a OBSERVACIÓN por los múltiples tropiezos divisados al momento de ordenarse la partida. Vista la repetición de la prueba a través del Sistema de Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el causante de los tropiezos precitados sin influencia en el resultado de la prueba, fue el ejemplar GRAN ANDRES Nº 06 (FRANCISCO QUEVEDO), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al jinete FRANCISCO QUEVEDO, responsable de los tropiezos causados, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 244 del Reglamento Nacional de Carreras.