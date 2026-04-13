Jockey ganador de meeting es multado en la reunión 16 por comisarios del INH

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo la celebración de la reunión número 16 del primer meeting del año con una programación de 13 carreras donde se disputaron cuatro clásicos de grado, como lo fueron el Manuel Fonseca Arroyal GIII, Juan Vicente Tovar GIII, Federico Carmona Perera GII y Peggy Azqueta GII.

La Rinconada: Jhonathan Aray multado por uso excesivo de látigo

En la sexta competencia de las no válidas en la tarde dominical de carreras se celebró una nueva edición del Clásico Juan Vicente Tovar GIII en recorrido de 1.600 metros, donde la victoria la consiguió el ejemplar criollo Pontevecchio con la monta del aprendiz Oliver Medina y presentado por el entrenador Germán Rojas para un tiempo de 99’1 en la milla con un dividendo de 634,162 a ganador.

En dicha competencia, el ejemplar Bunker con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray, finalizó tercero detrás de Ponsigue y el ganador, antes mencionado, luego de finalizada la reunión, la Junta de Comisarios del INH dio a conocer la siguiente información en la hoja de sanciones de la programación dominical.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA): Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete JHONATAN ARAY, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido BUNKER N° 02. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.