La nieta de Tapit estrena dueños tras su emotiva victoria en La Rinconada

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El óvalo de Coche vibró con una intensidad especial durante la jornada dominical, un día que no solo marcó el cierre del primer mes del segundo mitin de 2026, sino que además ratificó el acierto de las innovaciones en la programación local. La vigésima tercera reunión del año tuvo como eje central una Condicional Especial para hijos de sementales criollos, un cotejo donde el ejemplar El Relámpago impuso su ley en un exigente recorrido de 1.500 metros para consolidar su jerarquía en la pista capitalina.

Sin embargo, el atractivo de la tarde fue más allá de las pruebas clásicas. La afición y los profesionales centraron su atención en el desarrollo de las competencias denominadas Condicionales de Reclamo. Esta modalidad, reincorporada al cronograma oficial del hipódromo La Rinconada a finales de marzo, constituye una pieza fundamental en los circuitos de mayor prestigio internacional y ofrece una dinámica de juego y negocio que dinamiza el espectáculo.

Un sistema que nivela la competencia: La Rinconada

La premisa de estas carreras es tan clara como estratégica: todos los ejemplares inscritos poseen un precio de venta predeterminado antes del inicio de la acción. El objetivo principal de este sistema radica en la nivelación del parque caballar. Bajo este esquema, los propietarios deciden inscribir a corredores de rendimiento discreto en lotes de menor valor, una maniobra que busca asegurar una victoria inmediata.

A pesar de la oportunidad de triunfo, la decisión conlleva un alto costo estratégico. Los dueños asumen el riesgo latente de perder la propiedad del animal, puesto que cualquier otro profesional o propietario con licencia vigente puede ejercer el derecho de compra antes del salto inicial.

My Believer Mate rompió el celofán

Un total de dos condicionales de reclamo capturaron la atención del público de Caracas la tarde de ayer. La primera de ellas tuvo lugar en la cuarta competencia del programa, un compromiso que reunió a una nómina de ocho yeguas cuyos precios de venta oscilaron entre los 6.000 y los 8.000 dólares.

La prueba se disputó en un trayecto de 1.200 metros. La victoria correspondió a My Believer Mate (6), una pistera castaña de cinco años, hija de Majesto en My Favorite Gift, por el consagrado abuelo materno Tapit.

La pupila del entrenador Noel Kucich llegó a este compromiso con un historial adverso de 18 actuaciones sin victorias. No obstante, la yegua sacó a relucir su clase en los metros decisivos de la recta final. Con una enérgica e impecable conducción del jinete Jaime Lugo Jr., la corredora quebró la resistencia de sus rivales y detuvo los cronómetros en un tiempo definitivo de 77.2 segundos para la distancia, un lauro que significó su primer éxito profesional y mucha alegría para sus conexiones.

Reclamado My Believer Mate: Caballos Reunión 23

Tras el final de la competencia, donde la ganadora fue My Believer Mate, las autoridades hípicas confirmaron la ejecución de su reclamo. Por parte del entrenador Yordi Carvajal en representación del ciudadano Orlando Hernández titular de la cédula N° V-14.714.013 por la suma de 4.394.972,80 (8.000 $) mediante transferencia No 144212883. La transacción se efectuó mediante una transferencia del Banco Digital de los Trabajadores, lo que oficializó el cambio de propietarios para este purasangre.