Mira el sorpresivo final del dato más corrido de la primera válida en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada retomó su actividad este domingo 31 de mayo con la celebración de la reunión número 23 de la temporada. Esta jornada revistió una importancia especial, pues marcó el final del primer mes del segundo meeting de carreras en La Rinconada. El programa constó de trece competencias, con el tradicional 5y6 nacional como eje central del espectáculo a partir de la octava carrera.

Riccardo D’Angelo: El Preparador de la Tarde

En el plano profesional, el entrenador Riccardo D’Angelo se erigió como la figura más destacada de la dominical. D’Angelo ratificó el excelente estado de su establo al visitar el recinto de ganadores en tres oportunidades. Sus éxitos llegaron por intermedio de Fatima Blush (Usa), Pittaluga (Usa) y El Relámpago, triunfos que lo colocan a solo dos triunfos del líder Gabriel Márquez.

Prueba pareja del 5y6 nacional: Primera Válida

La emoción del juego de las mayorías inició con una prueba reservada para ejemplares nacionales e importados de 4 años, ganadores de 1 carrera. El evento generó un alto interés debido a la bolsa especial de $27.040 en premios. Aunque el programa original contemplaba doce aspirantes, la nómina se redujo a once tras el retiro oficial de: Astro Zeta.

En este escenario, el alazán de cuatro años, Gran Victorioso sonaba mucho entre los pronosticadores. El pupilo de Riccardo D’Angelo, defensor de los colores del Stud “Perseverancia”, se presentó como el dato más corrido motivado a los reportes de última hora. Su favoritismo no fue casual: El alazán acumuló una secuencia de ejercicios destacados y no solo eso en su reaparecida del pasado mes de abril había realizado un gran cuarto lugar ante ejemplares de calidad.

Resolución: Jinete Ejemplar Resolución

La monta del alazán de cuatro años hijo de Champlain en Glorios America por Ecton Park, fue por parte del jinete profesional Jaime Lugo Jr. con 53.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete JAIME LUGO JR. del ejemplar Gran Victorioso N°08, informó que su conducido, al momento de darse la partida se carga hacia afuera.

El nacido y criado en el Haras Alegría ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el pupilo de Luis Peraza, Rozagante (Usa) (03) con la monta del jinete aprendiz Samuel Yánez.