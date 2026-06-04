Buscas simplificar en el 5y6: Mira lo que revela el aprendiz Omar Rivas sobre sus dos montas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas del inicio de una nueva y emocionante jornada de carreras en el majestuoso óvalo de Coche, el equipo de Meridiano Web mantiene su acostumbrada vigilancia en el recinto. La regularidad de estas visitas no pasa desapercibida y, fiel a la tradición, este jueves no constituyó una excepción.

Entrevista: Jinete aprendiz Compromisos R24

En esta ocasión, la mirada se dirige al talento emergente que poco a poco consolida su carrera en el hipismo venezolano. Tal es el caso del aprendiz Omar Rivas, quien se presenta con dos montas cruciales y dentro del 5y6 nacional que prometen darle visibilidad, oportunidad y buenos dividendos.

Rivas es uno de los jinetes jóvenes que asume el desafío de dejar su marca en el exigente circuito hípico. Su desempeño este fin de semana puede ser clave para afianzar su posición y demostrar su capacidad frente a los experimentados profesionales.

Omar, par de montas que arrancan en la segunda válida con el caballo, El Gran Olimpo de la entrenadora Jessenia Romero.

- Este ejemplar lo hizo muy bien en todos sus aprontes. De verdad estamos muy optimistas con él y considero que podemos visitar el recinto de ganadores en esta prueba del 5y6.

Luego en la carrera de los acumulados luego de 77 días sin correr vas en el lomo de la yegua chilena, Eliafrancis.

-Los ejercicios previos a esta competencia la yegua se ha visto muy bien y si responde a lo realizado también pudiéramos conseguir la victoria.