Cómo ajustó la gran opción de Gaceta Hípica queda lista para buscar la primera gema de las tresañeras en La Rinconada

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La vigésima cuarta reunión del segundo meeting presentará un programa de 14 competencias, entre la que se destaca: El XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI).

Por otra parte, la atención de los aficionados se concentra de forma especial en la décima tercera competencia del orden, quinta válida para el tradicional juego del 5y6. Esta carrera complementa la importancia de la jornada dominical y servirá de antesala para medir el talento de las tresañeras nativas en el exigente trayecto de la milla (1.600 metros).

Yegua: Gran Opción Gaceta Hípica Clásico Hipódromo La Rinconada 5y6 Datos Hípicos

Para esta prueba central, estará la ganadora selectiva Madame Karina, defensora del número 1 en su gualdrapa, por lo que saltará a la pista con el firme objetivo de asegurar la victoria.

La valiosa corredora acudirá a la cita bajo la preparación del experimentado entrenador Fernando Parilli Araujo y contará con la conducción del jinete Jaime "Pocho" Lugo.

El respaldo de la cátedra es absoluto. La revista especializada Gaceta Hípica la señala en sus páginas como la primera favorita y base fundamental de los pronósticos, condición que ratifica su estatus de principal candidata al triunfo en este paso paso de la Triple Corona.

La hija de Caracaro en Madame Moon ya había ganado en este mismo tiro el pasado 10 de mayo en el Clásico Asamblea Nacional (GII) con 11 cuerpo de ventaja y agenció 100 exactos.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de Farilli Araujo estuvo en la pista el miércoles 03 de junio, trabajó de segunda vuelta y ajustó 52,3 para 800 metros, en silla cómoda y tronando publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas para la carrera: La Rinconada