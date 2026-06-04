Estén pendiente: Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica antes de su debut estelar en el 5y6 dominical

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El hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 7 de junio para escenificar la reunión número 24 del segundo meeting. La cartelera constará de 14 competencias, donde destaca de forma unánime la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (Grado I), evento que levantará el telón de la Triple Corona para yeguas en la arena de Coche.

La emoción del juego de los millones comenzará a la altura de la novena carrera, competencia que marcará el inicio de la primera válida para el 5y6 Nacional. La prueba congregará a un lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, para un recorrido de 1.300 metros y su partida está pautada para las 4:20 de la tarde.

Yegua: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La importada All About You (USA), defensora del número 7 en su gualdrapa, acudirá al compromiso bajo la prestigiosa conducción de Jaime "El Pocho" Lugo. La hija de Maclean's Music en Duff One se estrenará en la cuadra del reconocido Rey de la Efectividad Riccardo D’Angelo y saldrá a la pista con las sedas oficiales del Stud Los Samanes Racing.

La potra tresañera escenificará su estreno en el óvalo de Coche tras acumular una campaña previa de seis actuaciones en los principales hipódromos de Estados Unidos, donde no logró visitar el recinto de ganadores. Pese a este historial, su óptima adaptación a la arena caraqueña la posiciona como la primera favorita de la competencia y la línea de Gaceta Hípica.

Su última actuación pública en la Unión Americana fue el pasado 06 de febrero en Tampa Bay Downs, donde arribó cuarta en un Maiden Special Weight montada por el destacado jockey trujillano Samuel Marín y preparada para ese momento por el zuliano Víctor Barboza Jr.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 03 de junio en la arena de Coche la nueva pupila de D’Angelo solo dio un pique, en pelo, al tiro publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas