El dato más corrido en su debut ajusta de forma cómoda para la revancha en la reunión 24 de La Rinconada

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Este domingo 7 de junio de 2026 se disputará la reunión número 24 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una jornada de gala que incluye dentro del ciclo del 5y6 Nacional el Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I) en distancia de 1.600 metros.

La expectativa también se centra en la décima competencia de la tarde, segunda válida del juego de los millones, la cual se estructuró en un trayecto de 1.100 metros. Esta prueba reúne a un lote de diez ejemplares de 4 años, nativos e importados, debutantes o no ganadores, quienes irán en busca del premio oficial y una jugosa bolsa especial adicional de 27.040 dólares.

En este grupo destaca Comandante Camilo, un presentado por Freddy Petit que no cuenta con el favoritismo de la revista especializada Gaceta Hípica, pero posee los argumentos para cristalizar un gran impacto en la taquilla. El día de su estreno este purasangre corrió como un cotizado "dato" de última hora; sin embargo, severos contratiempos en el recorrido le impidieron una mejor actuación.

El hijo de Vacation viene de arribar en la novena casilla con el aprendiz Derrick Dellan y para este compromiso pasa a las manos del experimentado jinete profesional Jean Carlos Rodríguez, un cambio de conducción clave para asegurar la revancha.

Ajuste: La Rinconada

Su más reciente ajuste fue de: 29 43,2 57,2 (800MTS) (ES) 73,1/ al tiro, cómodo con remate de 14 con el mismo Jean Carlos Rodríguez. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH en su reporte diario.

Favoritas de la carrera: Caballos 5y6