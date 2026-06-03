Nieta de Into Mischief es retirada del ciclo no válido en La Rinconada

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La reunión número 24 de la presente temporada se disputará este domingo 7 de junio en el óvalo de Coche con una atractiva cartelera de 14 competencias. El evento cumbre de la jornada será el Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I), prueba de enorme prestigio que representa el primer peldaño de la Triple Corona para potras y que forma parte de la programación del segundo meeting del año.

Yegua: Retiro Ciclo No Válido R24 La Rinconada Datos Hípicos

En horas del mediodía de este miércoles 03 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó por medio de sus plataformas digitales el retiro de un ejemplar que no estará en acción en la mencionada jornada dominical.

Se trata de la castaña de cuatro años, Sugar Cane (número 1), estaba inscrita para la segunda carrera, reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de 2 y 3 carreras, en distancia de 1.200 metros.

La nacida y criada en el Haras Los Caracaros venia a una nueva presentación con la monta de Francisco Quevedo en yunta con el entrenador Fernando Parilli Tota para los colores del Stud “Z.M”.

En su última competencia, Sugar Cane arribó en la novena casilla a 16 cuerpos de la ganadora She A Baddie (Usa).

Motivo de Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la pupila de Tota es por Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio.