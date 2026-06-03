Carlos Luis Uzcátegui: “Tiene más de diez briseos y estoy seguro de que decide el domingo en La Rinconada”

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El destacado entrenador conversó en exclusiva con Meridiano Web tras la sesión de ajustes de este miércoles. Con cinco victorias en el actual meeting, el preparador analiza las opciones de sus pupilos y fija la mirada en el Clásico "Hipódromo La Rinconada" con la selectiva Solana.

El entrenador Carlos Luis Uzcátegui analizó para Meridiano Web el panorama de sus cuatro ejemplares inscritos para la jornada dominical en el óvalo de Coche. Tras culminar la sesión de ajustes matutinos de este miércoles, el profesional de la preparación ecuestre mostró un notable optimismo con respecto a la condición física de los efectivos de su establo para la reunión número 24 de la temporada. Hasta el momento, el preparador acumula cinco triunfos en el segundo mitin del año y esta nueva semana de carreras presenta una delegación de alta calidad, ideal para descontar terreno en la cerrada lucha por la estadística del segundo cuatrimestre.

“Muy buenos días para toda la afición hípica de Venezuela y el mundo. Están todos cordialmente invitados para que asistan este domingo a las instalaciones del Hipódromo La Rinconada y por supuesto a sellar el tradicional juego del 5y6, el cual ofrece excelentes dividendos”, manifestó Uzcátegui al inicio del diálogo.

Cuarta carrera: El tordillo Odin abre la agenda del establo

El primer compromiso para la caballeriza de Uzcátegui llegará en la cuarta competencia del orden oficial por intermedio de Odin, un llamativo ejemplar tordillo que contará con los servicios del jinete José Alejandro Rivero.

El preparador destacó la paridad del lote y recomendó el respaldo del purasangre en las apuestas:

“Este caballo se mantiene en excelente estado físico. La carrera es sumamente pareja debido a que reúne a ejemplares que no registran victorias en lo que va de año. Posee la condición necesaria para realizar un gran papel, así que no lo dejen fuera de sus diferentes combinaciones”.

Quinta carrera: El debut del importado Smartkenzie genera altas expectativas

Una de las principales atracciones de la tarde será el estreno en la arena de Coche del caballo importado Smartkenzie, inscrito en un trayecto de 1.300 metros. Las declaraciones del entrenador reflejan una enorme confianza en el potencial de este corredor:

“Este ejemplar todo lo ha hecho de manera excelente en sus entrenamientos. Es un caballo con un peso físico imponente y cuenta con una base sólida de más de diez briseos en su hoja de ruta. Posee el fondo físico ideal para la distancia y estoy seguro de que decide la carrera a favor de nuestro establo”.

Primera válida para el 5y6: Coronation Day asume un reto exigente

En el inicio del juego de los millones, la cuadra de Uzcátegui estará representada por la tresañera Coronation Day (Usa), una potra que medirá fuerzas ante 10 rivales bajo la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray.

El entrenador reconoció la dificultad que siempre caracteriza a estas pruebas públicas:

“Esta es otra competencia super pareja. La primera válida del 5y6 siempre plantea dilemas difíciles para la cátedra, pero la nuestra tiene la calidad necesaria para buscar la foto. Estoy seguro de que va a decidir la carrera. Ojo con esta castaña de tres años porque su evolución en la pista es notable”.

El evento central: Solana busca la revancha en el Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I)

El momento cumbre para el equipo de Carlos Luis Uzcátegui ocurrirá en la prueba central de la tarde, el Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), primer paso de la Triple Corona de hembras. En yunta con el efectivo Jhonathan Aray, el estratega ensillará a la alazana Solana con la firme convicción de recuperar su mejor nivel.

Uzcátegui repasó de forma minuciosa los detalles de su anterior presentación y explicó los ajustes aplicados para este domingo:

“La carrera pasada significó un tiro un poco largo para una yegua que regresaba a la acción tras tres meses de inactividad física. En los metros iniciales de la competencia, la yegua se le fue un poco de las manos al jinete Aray. Se vio un tanto ansiosa en el recorrido y ese desgaste temprano le pasó factura en los metros finales del trayecto”, analizó el profesional.

Para este trascendental compromiso de Grado I, la estrategia del establo apunta hacia un desarrollo más inteligente y administrado:

“Para esta ocasión, si logramos que corra un poco más relajada en las primeras de cambio, con toda seguridad contará con un avance arrollador en la recta decisiva. Agradezco el apoyo de la afición, los esperamos el domingo en el hipódromo y mucha suerte para todos en sus jugadas”, concluyó el entrenador.