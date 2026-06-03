Oscar Manuel González: “Si demuestra en carrera lo que hace en los ajustes con toda seguridad va decidir en La Rinconada”

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El equipo de Meridiano Web desplegó su cobertura habitual en las mañanas de ajustes del hipódromo, donde el destacado entrenador analizó el panorama de sus presentados para una jornada dominical que promete emociones con 14 competencias.

La misión del equipo de Meridiano Web mantiene su vigencia inalterable: la búsqueda de la información más precisa, veraz y oportuna para la afición hípica. Como es costumbre durante las mañanas frías de los miércoles y jueves, los cronistas de este portal asistieron a la sesión de aprontes en el óvalo de Coche. En esta oportunidad, la pista registró una alta densidad de ejemplares, todos enfocados en alcanzar el tope de sus condiciones físicas de cara a la reunión número 24 de este domingo, una jornada de alta exigencia que incluye un total de 14 carreras y un compromiso de corte selectivo.

En este escenario, el entrenador Oscar Manuel González acapara la atención de los analistas y apostadores. El profesional de la preparación ecuestre asumirá la responsabilidad de decidir el éxito de la jornada, ya que cuenta con una delegación de nueve ejemplares bajo su cuidado. Cada uno de sus pupilos ostenta una clara oportunidad de triunfo, lo que convierte a su caballeriza en el eje central del programa dominical.

A continuación, el estratega ofrece un desglose pormenorizado sobre el estado actual y las proyecciones de cada uno de sus entrenados.

El inicio de la jornada: Velocidad y debutantes en la segunda carrera

La agenda de compromisos para el establo de González arranca temprano. En la segunda competencia del programa, el preparador pondrá en la pista a una dupla de yeguas con altas pretensiones: Cosmic Love y Violence And Peace.

"Cosmic Love es una yegua que regresa a la acción tras un periodo de inactividad, y su desempeño estará a la altura de las expectativas. El trabajo previo para esta ocasión ha sido impecable, por lo que su presencia en la definición de la carrera está garantizada", afirmó el entrenador con notable optimismo.

Con respecto a su otra presentada en la misma prueba, el profesional destacó las virtudes de su campaña previa:

"Violence And Peace tuvo un debut de gran factura en este óvalo. Ella mantiene una condición física envidiable y la expectativa del equipo es que ambas competidoras luchen juntas por los máximos honores en los metros finales".

Cuarta carrera: Un regreso esperado y una revancha pendiente

Para la cuarta competencia del orden no válido, la caballeriza presentará a Gran Morey y a Quantum Leap, dos piezas que transitan por realidades distintas pero con el mismo objetivo de victoria.

En el caso de Gran Morey, el entrenador detalló el proceso de recuperación del purasangre:

"Es un caballo que reaparece luego de superar varios inconvenientes físicos. Su evolución ha sido paulatina y el plan para este compromiso es que la carrera le sirva de plataforma para alcanzar su máxima condición atlética".

Por su parte, Quantum Leap surge como una de las cartas principales de la cuadra debido a sus actuaciones previas:

"Este ejemplar cuenta con el ritmo de la competencia reciente y su última presentación fue sobresaliente. Sufrió múltiples tropiezos en la recta decisiva, pero en esta oportunidad, con un desarrollo limpio y libre de contratiempos, será un rival muy difícil de derrotar".

Quinta y sexta del orden: Velocidad y regularidad en la pista

La quinta carrera de la tarde marcará la alianza estratégica con el jinete Franklin Puello, combinación que buscará el triunfo por intermedio del veloz Raycharles.

"En su pasada actuación, este ejemplar mostró una evolución considerable. No buscó hacia las líneas externas y firmó una excelente demostración. Esperamos un comportamiento idéntico para este domingo: que mantenga una línea recta en su avance, que brinde su mejor esfuerzo en la pista y que aproveche la condición óptima por la que atraviesa en este momento", señaló González.

De forma inmediata, en la sexta competencia vespertina, el preparador presentará otra dupla de cuidado con las yeguas Emmyarantza y Mitología.

"Estas competidoras mantienen una regularidad admirable en este lote, siempre en la disputa de los puestos de vanguardia. Su rendimiento actual es muy positivo y la discreción del grupo al que enfrentan incrementa de forma notable las opciones de triunfo para ambas. Recomiendo mucha precaución con ellas, porque su estado de forma es excelente", advirtió.

Séptima carrera: La importada Coach Sessa busca consolidar su racha

Una de las principales atracciones de la cuadra es Coach Sessa, yegua que sube de distancia tras una contundente victoria y que ahora medirá fuerzas en el trayecto de los 1.200 metros.

"Esta yegua obtuvo un triunfo categórico en su anterior presentación. El grupo de rivales es muy similar al que ya derrotó. Su evolución en los entrenamientos no se detiene, la tenemos en un concepto muy alto dentro del establo y la expectativa general es ver una actuación consagratoria de su parte", aseveró el profesional del entrenamiento.

El cierre de la faena: El regreso de Bingo Bridie en el 5y6

Para concluir los compromisos de la jornada, la cuadra de González centrará sus esfuerzos en la primera válida para el tradicional juego del 5y6. Tras una ausencia de 77 días, la yegua Bingo Bridie regresa a la competencia oficial con la promesa de reivindicarse ante la afición.

El entrenador reconoció la complejidad del manejo de este ejemplar, pero ratificó la enorme confianza que posee en sus capacidades:

"Esta yegua nos ha causado varios dolores de cabeza en el pasado. A pesar de los problemas, la estima que le tenemos es sumamente alta, aun cuando no ha logrado plasmar toda su calidad en el marcador de las carreras. Esperamos que todo el trabajo intensivo que realizamos para este compromiso rinda frutos. Si ella demuestra el nivel que exhibe en sus ajustes matutinos, con toda seguridad estará en la decisión de la carrera al momento de la llegada".

Con este arsenal de nueve corredores listos para la acción, Oscar Manuel González se perfila como la figura clave de una cartelera dominical que acaparará la atención del hipismo nacional.