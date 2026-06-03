Al descubierto: Entérate de las montas clave del aprendiz Winder Véliz para asegurar el éxito en el 5y6 de la R24

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El efectivo jinete aprendiz Winder Véliz quien descarga un (1) kilo, se destaca ante la afición hípica gracias a su perseverancia y disciplina en la profesión. De forma paralela a sus compromisos en el óvalo de La Rinconada, el joven jockey también cumple una destacada campaña en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava).

Winder Véliz: Montas 5y6 R24 La Rinconada Datos Hípicos

El equipo de Meridiano Web, siempre presente en las jornadas de ajustes de los purasangres de carreras, entrevistó este miércoles 3 de junio al mencionado látigo con el propósito de conocer los detalles más precisos sobre sus compromisos.

Véliz firmó un total de siete compromisos de monta para la reunión 24 en la arena caraqueña. Durante su conversación exclusiva con el equipo de este medio digital, el jinete analizó de forma específica las cuatro oportunidades que conducirá en las carreras válidas para el 5y6 Nacional.

Saludos Winder, estamos agradecido por hacerte la entrevista. Tendrás un total de siete compromisos, de los cuales vamos a conversar sobre tus montas para el 5y6. Inicia en la primera válida con la potra Pofi que en sus dos últimas lograste buenas figuraciones.

-Estoy muy agradecido con su propietario y es una yegua que ha venido mejorando. Desde que comenzó a usar el implemento Bozal (Bz) ha mejorado y hoy (miércoles) en la mañana tuve la oportunidad de sacarla del aparato. Lo está haciendo cada vez mejor y en cualquier momento puede ganar su primera carrera.

Al mismo tiempo, el látigo Veliz tendrá compromiso en la tercera válida con el seisañero Time Report, entrenado por Ismael Martínez, un ejemplar con el que llegó a ganar en este mismo tiro de 1.300 metros.

Tu siguiente compromiso es en la cuarta válida con el castaño Verstappen, presentado por Abraham Campos y viene de reaparecer la semana pasada.

-Efectivamente es un caballo que lo conozco muy bien. Viene de correr la semana pasada y el entrenador Abraham Campos decidió nuevamente inscribirlo y esperemos con el favor de Dios el caballo haga un mejor espectáculo.

Para cerrar con broche de oro tus compromisos Winder, será a altura de la quinta válida con la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada, primer paso para la Triple Corona para yeguas. Allí montarás a la tresañera Arantza Victoria, preparada por Deibis Guevara y regresa tras un corto paro de 35 días.

-Esta yegua tuve la oportunidad de brisear la semana pasada y hoy salí a trabajarla junto con su traqueador, lo está haciendo muy bien, por lo que estoy agradecido con su propietario y entrenador por la oportunidad con esta yegua.

Para finalizar el látigo extendió la invitación a toda la afición hípica asistir este domingo a las instalaciones del óvalo caraqueño para presenciar y disfrutar del Primer Paso para la Triple Corona para yeguas, además de sellar el 5y6.