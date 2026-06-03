Llega a La Rinconada hija del mismo semental de la ganadora clásica Mythical

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En la jornada dominical de este siete de junio, en la quinta fecha del segundo meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada, se realizará una jornada de 14 pruebas, donde el Clásico Hipódromo La Rinconada GI para potras nacionales de tres años en distancia de 1.600 será el punto de partida de la Triple Corona femenina.

La Rinconada: Llega hija del mismo semental de la ganadora clásica Mythical

A la altura de la novena carrera de la tarde del domingo, se va a dar inicio al Juego de las Mayorías, con la primera valida del 5y6 Nacional, que se ha reservado para yeguas nacionales o importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en recorrido de 1.300 metros con un premio adicional especial de $33.800, tiene una nómina de 11 potras a competir.

En dicha prueba, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui presenta a la potra castaña Coronation Day´(USA), bajo la conducción del jockey profesional Jhonathan Aray para los colores del Stud Big Valdi, la cual hará su segunda presentación como purasangre y primera en el majestuoso óvalo de Coche.

Esta castaña es una hija del semental St Patrick’s Day en la matrona American Dimples por Afleet Alex, la cual viene de ser entrenada por David Fawkes y en su única presentación, llegó cuarta el nueve de agosto del 2025 en un Maiden Claiming en el óvalo de Gulfstream Park.

Su padre, ha sobresalido como semental, gracias a actuaciones como la yegua Mythical, pensionada del entrenador venezolano Jorge Delgado, la cual es ganadora de G3 en Saratoga, donde consiguió el Adirondack Stakes G3 con la monta del criollo Emisael Jaramillo en su momento.

El trabajo más reciente de la potra, lo realizó el pasado sábado 30 de mayo, donde marcó parciales de 51,2 en la media milla, 64,3 / 2p / 77.4 / 4p /92.4 / 110.4 / muy bien, SHN, en silla, indicó la División de Toma tiempos del INH en su hoja de ajustes.