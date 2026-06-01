Mythical del entrenador venezolano Jorge Delgado salta como favorita para ganar el Jersey Girl Stakes de $175,000

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El segundo día de carreras del Festival de Belmont Stakes (jueves 4 de junio) están previstas once carreras, con cuatro pruebas stakes, tres de ellas de Grados. Entre ellas el Jersey Girl Stakes valorada por $175,000 en la cual Mythical del entrenador venezolano Jorge Delgado, encabeza el pelotón de seis potras.

Saratoga Race Course: Mythical por la victoria con Edgar Zayas

El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

La Jersey Girl está programada como la segunda carrera del programa del jueves. La entrenada por Jorge Delgado, Mythical ha ganado 7 de 9 carreras. La hija de St Patrick's Day, venció a los machos en el Belmont Stakes Racing Festival del año pasado en el Listed Tremont. La talentosa potranca luego logró una victoria en una carrera de grado en su primer intento, ganando el Adirondack Stakes (G3) por tres cuerpos.

Mythical, llega a este evento con victorias seguidas en el Any Limit Stakes y el State's Bred Sophomore Fillies Sprint Stakes, en marzo y abril, respectivamente, todas en Gulfstream. Para esta carrera, ejercitó 600 metros en 35.40 en Monmouth Park.

Carmel Coast, con Tyler Gaffalione, salta como posible rival. La hija de Omaha Beach, impresionó en su regreso tras un descanso de siete meses con una victoria por dos cuerpos. La entrenada por Whit Beckmanm volvió a entrenar una vez después de su última victoria, cubriendo media milla en solitario en 50,20 segundos el 24 de mayo en Churchill.

La jornada del jueves inicia a las 12:35 p.m. y esta prueba tiene prevista largar a la 1:07 p.m. hora venezolana. La nómina la completan Oscar Bound, Goodall, Peige Turner e Irish Jig.