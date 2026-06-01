Bernietakescharge busca la repetida en el Critical Eye Stakes del miércoles en Saratoga

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El quinto turno de la programación del miércoles 3 de junio en el óvalo de Saratoga albergará una nueva edición del Critical Eye Stakes. Este premio cuenta con una bolsa de $200.000 y convoca a yeguas nacidas en el estado de Nueva York de tres y más años, las cuales competirán en un recorrido de 1.800 metros. La competencia reúne a una selecta nómina de siete corredoras.

Estados Unidos: Bernietakescharge defiende su corona en el Critical Eye Stakes

Esta prueba representa el último desafío selectivo exclusivo para hembras de la jornada hípica del miércoles. El evento destaca con la presencia de la campeona defensora de la edición de 2025, Bernietakescharge. La pensionada del entrenador Domenick Schettino lucirá la monta del astro puertorriqueño Manuel Franco, bajo los colores de sus criadores y propietarios Robert Rosenthal y Bradford Bernstein.

La talentosa hija de Take Charge Indy posee un historial de siete victorias en 22 presentaciones públicas, con una producción que supera los $620.000 en premios. Su éxito más reciente en las pistas ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025, fecha en la que conquistó el Bay Ridge Stakes en el hipódromo de Aqueduct.

La lista de rivales de peso presenta a Landed, presentada por Wesley Ward con la conducción del experimentado jinete puertorriqueño John Velázquez, y a Walk With Me, bajo la guía del jinete francés Flavien Prat.

La nómina oficial la completan los siguientes binomios: