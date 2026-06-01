Pensionado de Chad Brown busca su segundo triunfo en el Kingston Stakes de Saratoga

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Una de las pruebas estelares de la jornada inaugural del miércoles 3 de junio en el óvalo de Saratoga, bajo el marco de la Semana del Belmont Stakes (G1), será una nueva edición del Kingston Stakes. La competencia está destinada a ejemplares de tres y más años, en un recorrido de 1.700 metros sobre la pista de grama interna, con una bolsa de $200.000 a repartir.

Estados Unidos: Spirit of St Louis va por la hazaña en el Kingston Stakes

El Kingston Stakes ocupará el cuarto turno de la jornada hípica del miércoles, con hora de partida pautada para las 2:19 de la tarde. El evento cuenta con una nómina oficial de siete corredores ratificados y cinco más en la lista de espera, lo que totaliza 12 caballos inscritos.

En esta oportunidad, el preparador Chad Brown inscribió al maduro Spirit of St Louis. El ejemplar contará con la conducción del astro puertorriqueño Manuel Franco y defenderá las sedas del Madaket Stables, equipo con el que ya saboreó la victoria en la edición de 2024.

A pesar de que el corredor de siete años no logró cruzar la meta en ganancia en sus dos presentaciones previas de 2026, salta a la pista en el rol de favorito para repetir el éxito. De conseguirlo, alcanzará la victoria número 12 de su campaña tras 22 salidas oficiales.

El hijo de Medaglia d'Oro en la matrona Khancord Kid, por Lemon Drop Kid, acumula $1.8 millones de dólares en premios. Su triunfo de mayor impacto reciente ocurrió en el Old Forester Bourbon Turf Classic (G3), disputado durante la semana del Kentucky Derby (G1) en 2025.

Nómina Oficial y Completa del Kingston Stakes (Carrera 4, Saratoga)

A continuación, se detalla la lista completa de competidores inscritos con sus respectivos equipos profesionales, de acuerdo con la New York Racing Association (NYRA):

1. Leon Blue : Entrenado por Melanie Giddings | Jinete: Christopher Elliott

: Entrenado por Melanie Giddings | Jinete: Christopher Elliott 2. George Briggs : Entrenado por Miguel Clement | Jinete: Flavien Prat

: Entrenado por Miguel Clement | Jinete: Flavien Prat 3. Smooth Breeze : Entrenado por Jorge R. Abreu | Jinete: John R. Velazquez

: Entrenado por Jorge R. Abreu | Jinete: John R. Velazquez 4. Bettrluckythangood : Entrenado por Miguel Clement | Jinete: Irad Ortiz, Jr.

: Entrenado por Miguel Clement | Jinete: Irad Ortiz, Jr. 5. Funny Factor : Entrenado por William Walden | Jinete: Kendrick Carmouche

: Entrenado por William Walden | Jinete: Kendrick Carmouche 6. Mi Bago : Entrenado por Mark E. Casse | Jinete: Jose L. Ortiz

: Entrenado por Mark E. Casse | Jinete: Jose L. Ortiz 7. Spirit of St Louis: Entrenado por Chad C. Brown | Jinete: Manuel Franco

Ejemplares elegibles en lista de espera (Main Track Only / Also Eligible):

8. Shipsational : Entrenado por Ilkay Kantarmaci | Jinete: Silvestre Gonzalez

: Entrenado por Ilkay Kantarmaci | Jinete: Silvestre Gonzalez 9. Shadow Dragon : Entrenado por Oscar S. Barrera III | Jinete: Por designar (TBA)

: Entrenado por Oscar S. Barrera III | Jinete: Por designar (TBA) 10. Buttah: Entrenado por Ilkay Kantarmaci | Jinete: Flavien Prat