Saratoga de viste de gala: Esta es la previa del Belmont Stakes Day con ocho carreras de grados

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El Belmont Stakes Day, sábado 6 de junio presenta una de las carteleras hípicas más millonarias y prestigiosas del mundo, compuesta por ocho selectivas de grado en total, incluyendo cinco monumentales clásicos de Grado 1. Este año se escenifica de forma excepcional en el hipódromo de Saratoga, sirve además como antesala clasificatoria directa "Win and You're In" para la mítica Breeders' Cup.

Belmont Stakes (G1) es la prueba central

El histórico óvalo de Saratoga Race Course, escenario que albergará este sábado una de las jornadas más electrizantes y lucrativas del año, que envuelve la edición 158 del "Test de los Campeones". Esta cartelera ofrece boletos directos hacia la Breeders' Cup y bolsas que superan los 11 millones de dólares distribuidos a lo largo del día.

A continuación, se detalla la lista de las principales competencias stakes programadas para este día:

Clásicos de Grado 1 (G1)

Belmont Stakes (G1) : El "Test de los Campeones" y la joya final de la Triple Corona de los Estados Unidos. En esta edición de 2026, la carrera de los mejores tresañeros se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas sobre arena.

: El "Test de los Campeones" y la joya final de la Triple Corona de los Estados Unidos. En esta edición de 2026, la carrera de los mejores tresañeros se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas sobre arena. Metropolitan Handicap (G1) - "Met Mile" : Uno de los trofeos de milleros más codiciados del planeta en pista de arena. Es un trampolín directo a la Breeders' Cup Dirt Mile.

: Uno de los trofeos de milleros más codiciados del planeta en pista de arena. Es un trampolín directo a la Breeders' Cup Dirt Mile. Manhattan Stakes (G1) : Una histórica y exigente prueba de fondo sobre la superficie de grama (turf) dotada con un millón de dólares en premios, diseñada exclusivamente para caballos maduros de cuatro o más años.

: Una histórica y exigente prueba de fondo sobre la superficie de grama (turf) dotada con un millón de dólares en premios, diseñada exclusivamente para caballos maduros de cuatro o más años. Jaipur Stakes (G1) : carrera de velocidad pura en pista de grama (Turf Sprint). El ganador de este desafío de medio millón de dólares asegura su cupo directo en los campeonatos mundiales de fin de año.

: carrera de velocidad pura en pista de grama (Turf Sprint). El ganador de este desafío de medio millón de dólares asegura su cupo directo en los campeonatos mundiales de fin de año. Woody Stephens Stakes (G1): Espectacular clásico de velocidad en arena reservado de forma exclusiva para ejemplares tresañeros en distancia de 7 furlongs (1.400 metros).

Clásicos de Grado 2 y Grado 3 (G2 / G3)

Wonder Again Stakes (G2) : Una selectiva sobre el césped reservada para potrancas de tres años de edad.

: Una selectiva sobre el césped reservada para potrancas de tres años de edad. True North Stakes (G3) : Intensa batalla en arena de 6 furlongs (1.200 metros) donde los sprinters veteranos más rápidos buscan posicionarse en la élite nacional.

: Intensa batalla en arena de 6 furlongs (1.200 metros) donde los sprinters veteranos más rápidos buscan posicionarse en la élite nacional. Pennine Ridge Stakes (G3): Desafío de media distancia sobre la grama para tresañeros que sirve como la preparación ideal para los eventos de fondo del verano.

La jornada del Belmont Stakes Day inicia a las 11:00 a.m. hora venezolana.