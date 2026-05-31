No come cuento: Emisael Jaramillo en yunta con Bob Baffert derrota a la compañera de cuadra que costó $1.9 millones

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Nueve carreras fueron programadas para la jornada de este domingo en el hipódromo de Santa Anita Park, entre ellas la sexta por un Maiden Special Weight, en la que Dainey, entrenada por Bob Baffert y montada por Emisael Jaramillo, derrotó a su compañera de establo Moona Lisa, que costó $1.9 millones.

Santa Anita Park: Dainey debuta con senda victoria

La sexta carrera de la jornada fue reservada para un Maiden Special Weight de $65,000, en donde se hicieron presentes seis hembras debutantes o no ganadoras, en distancia de 1,200 metros. Entre las participantes estuvo Dainey, una hija de Tiz the Law en Wait Til Down por Giant’s Causeway, que corrió para los colores de Earnhardt, Patti y Earnhardt III, Hal J., que adquirieron a esta potra por el valor de $110,000.

Bob Baffert, en esta prueba, también inscribió a Moona Lisa, una hija de Tiz The Law, que costó 1,9 millones de dólares en el 2024. Hace su debut a los cuatro años, debido a una lesión que la sacó de las pistas por más de un año.

Lo cierto del caso, Dainey, es que Emisael Jaramillo se fajó en la recta final con Moona Lisa y Juan Hernández, con un final emocionante donde la conducida por el jockey venezolano sacó medio cuerpo de ventaja. Luego que Moona Lisa empleara splits de 21.85, 44.47 y 56.85, para que la ganadora eclipsara el reloj en 1:09.13.

Dainey, criada por Don Alberto Corporation, que fue consignada por Daneli Stud en las subastas de Fasig-Tipton Kentucky en julio, vendida por $110,000.