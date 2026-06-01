Samuel Marín reaparece esta semana con estas montas

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El jinete venezolano Samuel Marín, tiene previsto regresar a la actividad diaria en el hipismo estadounidense con cuatro compromisos a partir de este jueves en el circuito de Delaware Park, luego de estar fuera por dos semanas debido a una pequeña lesión en una de sus piernas.

Samuel Marín está de vuelta a la acción

Recordamos que el jockey profesional venezolano Samuel Marín, quien, a mediados del mes de mayo, abandonó sus compromisos de montas en el hipódromo de Monmouth Park debido a una lesión que sufrió en la mañana del sábado (16 de mayo) mientras realizaba trabajos de ajustes con un ejemplar antes de iniciar la jornada de carreras en Monmouth Park.

Esta noticia fue confirmada por el agente de jinetes William Guillén, quien lo informó mediante su cuenta personal de la red social X.

Marín, al momento de la lesión cumplía campaña en los óvalos de Monmouth, Delaware y Laurel Park, y se mantuvo en la pelea por el liderato de carreras ganadas en la temporada en seria pelea (deportiva) con el aprendiz panameño Yedsit Hazlewood.

Samuel Marín, retorna el jueves 4 de junio en Delaware Park con tres montas y una para el viernes en Laurel Park. Sin embargo, el ejemplar Mr. Funtastico está inscrito para ambos días.

Montas 4 de junio, Delaware Park;

Quinta carrera: Eldest Son para Michael Simone.

Sexta carrera: Miss Interpatation (Michael Simone).

Séptima carrera: Mr. Funtastico (Ramón Aguayo).

Montas 5 de junio, Laurel Park;

Primera carrera: Mr. Funtastico (Ramón Aguayo).

Para este regreso, Marín, cuenta con 133 victorias en la temporada con una producción de $2,998,778 para sus conexiones.