Jockey venezolano Samuel Marín estará fuera de acción por está lesión

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El jockey profesional venezolano Samuel Marín, quien este fin de semana iba a cumplir compromisos de montas en el hipódromo de Monmouth Park no podrá hacerlo debido a una lesión que sufrió en la mañana del sábado mientras realizaba trabajos de ajustes con un ejemplar antes de iniciar la jornada de carreras en Monmouth Park.

Estados Unidos: Samuel Marín se lesiona antes de montar en Monmouth Park

El agente de jinetes William Guillén informó mediante su cuenta personal de la red social X, que su presentado, el joven profesional Samuel Marín, doble campeón de meeting en Tampa Bay Down, se lesionó la mañana de sábado mientras realizaba trabajos con ejemplares como parte de su preparación antes de la jornada hípica en el mencionado recinto hípico.

Guillen indicó que al momento que Samuel Marín se subió sobre el ejemplar de la primera carrera del sábado, sintió dolores al momento de colocar el pie en los estribos, por lo que fue llevado a un centro médico donde le realizaron exámenes de rayos X, donde le encontraron una fisura en la tibia de una de sus piernas, y le colocaron una bota para inmovilizar la pierna, por lo que no odrá realizar montas en los próximos días, mientras se recupera de la lesión.

Marín cumplía campaña en los óvalos de Monmouth, Delaware y Laurel Park, luego de haber quedado campeón en Tampa Bay Down pro segundo año seguido, y va segundo en la estadística nacional de victorias en Estados Unidos, detrás del aprendiz panameño Yedsit Hazlewood.