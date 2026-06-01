Eccentric se lleva el Gran Premio Club Hípico Falabella en Santiago de Chile y se mete en la Breeders’ Cup Turf

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La Breeders’ Cup en su calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In” (Si ganas, estás adentro), continuo este domingo al hipódromo de Club Hípico de Santiago de Chile, donde se corrió Gran Premio Club Hípico de Santiago Falabella (G1) y la yegua Eccentric, se queda con la victoria y se adjudica un puesto directo para la Breders’ Cup Turf (G1).

Breeders’ Cup: Eccentric tiene un puesto seguro para la Turf (G1)

La Breeders' Cup Challenge Series 2026, llega a su edición 20 como clasificatorio internacional para el Campeonato Mundial Breeders' Cup que se disputará en su edición 43. Esta Serie, que reúne a 14 países de cinco continentes, otorga plazas directas en el evento principal, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

El ejemplar Eccentric, montado por el jinete Óscar Ulloa, ganó el evento en la que enfrentó a 12 rivales en el tradicional recinto de la capital, secundado por Noche Sublime y Created. Eccentric, con esta victoria se llevó los $30 millones de pesos chilenos del gran premio y los pasajes y clasificación para la Breeders' Cup.

Ante rivales femeninas y masculinos conocidos, Eccentric, la hija de Ivan Denisovich en Elea, por Seeking The Dia, criada por Haras Don Alberto, no se dejó vencer en el Gran Premio Club Hípico Falabella (G1). La potranca entrenada por Patricio Baeza, a pesar de las condiciones de lluvia en la carrera de 2,000 metros, corrió en la mitad del pelotón, con ritmo moderado en la delantera, y una vez en la recta final, Ulloa logró que su potranca empezara a desplazar a sus rivales para tomar la delantera a 200 metros de la meta. Eccentric completó la distancia en 1:57.89.

Breeders Cup 2026: Beneficios del Challenge Series Breeders’ Cup

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción del ganador del Gran Premio Criadores para que participe en la Longines Breeders' Cup Distaff, que se correrá a 1 1/8 millas sobre tierra en Del Mar.

La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Challenge debe ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 20 de octubre de 2025 para recibir las recompensas.