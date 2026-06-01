Jockey ganador de Challenge en La Rinconada es favorito para llevarse el Mount Vernon Stakes en Saratoga

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El miércoles 3 de junio iniciará la Semana del Belmont Stakes en el hipódromo de Saratoga. La programación consta de diez carreras, con seis Stakes exclusivos para ejemplares purasangre. El primer desafío sobre superficie de grama tendrá lugar en el tercer turno del orden oficial.

Estados Unidos: Jockey ganador de Challenge en La Rinconada conduce al ejemplar favorito en el Mount Vernon Stakes

La tercera carrera del miércoles, pautada para la 1:45 de la tarde, corresponde al Mount Vernon Stakes. Este premio otorga una bolsa de $200.000 para potras de tres años y yeguas de más edad. La distancia es de 1.700 metros en pista de grama, donde figuran ocho hembras inscritas y dos adicionales en la lista de espera.

En este compromiso, el entrenador estadounidense Horacio de la Paz presenta a la yegua de cinco años, Awesome Czech. La conducción destaca con la monta del jockey profesional panameño Ricardo Santana Jr., dupla que saldrá bajo el rol de principal favorita de la competencia con los colores de Barry Schwartz.

La corredora es una hija del semental Mendelssohn en la yegua madre Marvelous Martina por Awesome Again. Su récord general registra seis victorias en 21 presentaciones y acumula una producción superior a los $600.000 en premios.

De acuerdo con el portal oficial Equibase, su apronte más reciente se ejecutó el pasado 9 de mayo en la pista de Belmont Park, donde registró un tiempo de 48.55 briseados en los 800 metros. Como rivales directas en la carrera aparecen Being Betty y Five G.

La nómina oficial la completan los siguientes ejemplares: