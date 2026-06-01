Further Ado regresa este domingo por los $500,000 del Matt Winn Stakes (G3)

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Este sábado 6 de junio, el hipódromo de Saratoga Springs tendrá una cartelera de 14 competencias, en la que incluyo ocho eventos de grados entre la edición 157 del Belmont Stakes (G1), tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

Mientras que Churchill Downs, donde fue celebrada la del Kentucky Derby (G1), las autoridades de Kentucky programaron nueve carreras para la jornada del domingo, entre ellas el Matt Winn Stakes (G3) con una bolsa de $500,000, en la cual se verán las caras ocho ejemplares de tres años de importancia vital durante la temporada.

Churchill Downs: Monta su espectáculo de stakes

La jornada del domingo comienza a las 12:45 p.m. La octava carrera de la cartelera está reservada para la edición 29 del Matt Winn Stakes (G3) de $500,000, en la que participarán ocho ejemplares de tres años en un recorrido de 1,700 metros. Further Ado, ganador del Blue Grass Stakes (G1) de Spendthrift Farm, encabeza un talentoso grupo de ocho potros.

Entrenado por Brad Cox, Further Ado dominó el Blue Grass Stakes con una ventaja de 11 cuerpos, antes de su decepcionante undécimo puesto en el Kentucky Derby 152. El hijo de Gun Runner también ganó el Kentucky Jockey Club Stakes (G2) en Churchill Downs, Irad Ortiz Jr. es su piloto.

Further Ado se enfrentará a dos rivales del Derby: Potente, de Speedway Stables, que terminó en el puesto 12, y Pavlovian, de Reddam Racing, que terminó en el puesto 18.

La alineación para el Matt Winn en orden de posición de salida (con jinete y entrenador):

Stop the Car (Tyler Gaffalione, Brendan Walsh)

Potente (Geroux, Baffert)

Pavlovian (Luis Sáez, Doug O'Neill)

Our Moneyman (Axel Concepcion, Bret Calhoun)

Corona de Oro (Brian Hernandez Jr., Dallas Stewart)

Taptastic (José Ortiz, Steve Asmussen)

Further Ado (Irad Ortiz Jr., Cox)

Steel Imperium (Vincent Cheminaud, Caio Caramori)