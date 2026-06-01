Por la Doble Corona: Golden Tempo ya está en Saratoga para el Belmont Stakes (G1)

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La mañana de este lunes el hipódromo de Saratoga, sede de la edición 158 del Belmont Stakes (G1), recibió la llegada de su invitado de honor para la tercera prueba de la Triple Corona de Estados Unidos: el potro de tres años, Golden Tempo, flamante ganador del Kentucky Derby (G1) en su edición 152 del pasado 2 de mayo en el mítico Churchill Downs.

Estados Unidos: Golden Tempo ya está en Saratoga para el Belmont Stakes (G1)

Este lunes en la madrugada, exactamente a las 5:30 de la mañana, se dio a conocer que el potro de tres años, Golden Tempo, dueño del Kentucky Derby (G1) del pasado 2 de mayo en Churchill Downs, hizo acto de presencia en el óvalo de Saratoga en Nueva York para su participación en la edición 158 del Belmont Stakes (G1) el próximo sábado 6 de junio.

El hijo de Curlin, bajo el entrenamiento de Cherie DeVaux, contará nuevamente con la monta del puertorriqueño José Ortiz. El objetivo es la doble corona de la temporada 2026 para convertirse en el ejemplar número 13 en conseguir el doblete (Kentucky Derby y Belmont Stakes), hazaña que concretó la temporada pasada el ejemplar Sovereignty de Bill Mott con el jockey venezolano Junior Alvarado en la conducción.

Por su parte, la entrenadora Cherie DeVaux, luego de su éxito como la primera mujer trainer en ganar una edición del Kentucky Derby (G1), buscará ser la segunda dama en conquistar una edición de la "Prueba de los Campeones", como es llamada la joya. Con esto intentará igualar la hazaña de Jena Antonucci, ganadora en el 2023 con el ejemplar Arcangelo bajo la monta del miembro del Salón de la Fama venezolano, Javier José Castellano.

Este lunes por la tarde se realizará el proceso de selección de los puestos de partida de la tercera joya de la Triple Corona a las 5:00 p.m. del este de Estados Unidos y Venezuela.