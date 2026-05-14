¿Aparece Golden Tempo? Estos son los cinco mejores purasangres de Estados Unidos según la IFHA

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Luego de haberse realizado a principios del mes de mayo el primer paso de la triple corona de Estados Unidos, con la edición del 152 Kentucky Derby (G1) en el óvalo de Churchill Downs, este jueves la IFHA, publicó este jueves la actuación de los mejores purasangres de carreras del mundo, donde salen varios ejemplares del turf de este país.

Estados Unidos: Los cinco mejores caballos de Estados Unidos según la IFHA

Con la presencia del purasangre Neozelandés Ka Ying Rising por tercer mes consecutivo como el mejor caballo del mundo y en la grama, este jueves la IFHA junto con la empresa Longines publicó actualizado el listado de los mejores caballos del mundo, donde el tordillo de siete años, White Abarrio se ubica como el mejor de Estados Unidos en dicho listado.

El tordillo esta puntuado con 124 unidades luego de haber ganado el pasado mes de abril el Oaklawn Handicap (G1) en el óvalo del mismo nombre, donde derrotó a los recién estrenados cuatroañeros Sovereingty y Journalism. El ejemplar presenta una campaña de 11 triunfos en 26 presentaciones hasta los momentos.

El segundo mejor ejemplar de Estados Unidos en la lista universal es el cincoañero Magnitude, reciente ganador de la Dubai World Cup (G1) el pasado mes de marzo en Meydan Racecourse con la monta del astro boricua José Luis Ortiz, el cual aparece con 122 unidades

El actual Caballo del Año y Tresañero del Año 2025, Sovereingty es el tercero en la lista universal de la IFHA con la misma cantidad de puntos, el pupilo de Godolphin es además el mejor purasangre ubicado del afamado Stud luego de haber debutado en el segundo lugar como cuatroañero en el Oaklawn Handicap (G1) y en su última presentación como tresañero se llevó el Travers Stakes (G1) en Saratoga

Por su parte, Nysos, del entrenador Bob Baffert y el cual viene de llegar segundo en la Saudí Cup (G1) el pasado mes de febrero detrás de Forever Young, es el cuarto ejemplar estadounidense de la lista con 121 puntos, y cierra la pizarra de honor Knightsbridge, el cual ha ganado dos de las tres presentaciones del año, El Fred Hooper Stakes (G3) y el Gulfstream Park Mile (G3) con la monta del astro venezolano Junior Alvarado.

El reciente ganador del Kentucky Derby (G1) Golden Tempo, aún no aparece entre los mejores 25 ejemplares del mundo, según la IFHA en unión con la empresa Longines.