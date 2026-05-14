Actualizan el listado de los mejores caballos del mundo

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Como todos los meses, la empresa Longines, patrocinante mundial de las mejores carreras de purasangres del Globo dio a conocer la actualización de la puntuación de los mejores ejemplares purasangres del globo terráqueo.

Estados Unidos: Actualizan el ranking de los mejores caballos del mundo por la IFHA

El purasangre neozelandés Ka Ying Rising de seis años, se mantiene como el mejor purasangre del mundo por tercer mes consecutivo en el 2026, y aumentó su rating a 130 puntos, luego de haber llegado a 20 carreras ganadas de manera consecutiva en su última actuación, el Chairman's Sprint Prize (Grupo 1) para la distancia de 1.200 metros sobre grama, el pasado 26 de abril del presente año en Sha Tin, Corea del Sur y con récord mundial en la distancia en grama.

Por su parte, en el segundo lugar del reconocido listado internacional, hay un triple empate entre los ejemplares Bow Echo (IRE), Daryz (FR) y Romantic Warrior (IRE) con 126 puntos cada uno, donde el último es el más maduro de todos con ocho años.

El mejor purasangre norteamericano del listado es el ganador del Oaklawn Handicap (G1), el tordillo White Abarrio, el cual aparece con 124 puntos acumulados y el mejor purasangre japonés es el reconocido Forever Young, el cual pasará a retiro al finalizar el presente año. mientras que la mejor yegua purasangre es Autums Glow (AUS) y está ubicada entre los 20 mejores del mundo con 120 puntos.