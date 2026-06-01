Otro duelo entre los hermanos Ortiz en el Mike Lee Stakes de Saratoga

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El octavo turno de la jornada de este miércoles en el hipódromo de Saratoga albergará una nueva edición del Mike Lee Stakes. Esta competencia exclusiva para potros de tres años nacidos en Nueva York cuenta con un recorrido de 1.400 metros sobre la pista de arena y ofrece una bolsa de $200.000 a repartir. Un total de nueve tresañeros integran la nómina oficial.

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La carrera selectiva tiene fijada su hora de partida para las 4:38 de la tarde (hora del este de los Estados Unidos y de Venezuela). El evento destaca por la participación de nueve ejemplares, donde las primeras opciones al triunfo pertenecena ejemplares que conducen los astros puertorriqueños y hermanos, Irad Ortiz Jr. y José Ortiz.

José Ortiz tendrá la responsabilidad sobre el potro Time to Roll, un pensionado del entrenador Horacio de la Paz que salta a la pista con una cotización inicial (Morning Line) de 9-2. Por su parte, su hermano mayor, Irad Ortiz Jr., asumirá los controles del tresañero Bravaro, ejemplar presentado por el preparador Saffie Joseph Jr. que figura con un favoritismo de 5-2 en las jugadas previas de este lunes.

En cuanto a los antecedentes, Time to Roll registra sendos segundos lugares en sus dos apariciones selectivas previas: el Bay Shore Stakes y el Jimmy Winkfield Stakes, ambos disputados en la temporada del hipódromo de Aqueduct. En la otra acera, Bravaro acude a este compromiso tras finalizar en la cuarta casilla del Wood Memorial (G2) el pasado 4 de abril en el mismo óvalo neoyorquino.

La lista oficial de participantes la completan los siguientes binomios: