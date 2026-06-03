Atención con esto: Rafael Alemán Jr tiene para ti el ejemplar que es el imperdible para el 5y6 de La Rinconada

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La lluvia de este miércoles 3 de junio no impidió la actividad en el óvalo de La Rinconada. El preparador Rafael Alemán Jr. estuvo a pie de pista durante la jornada de ajustes con la mira puesta en la reunión 24, a celebrarse el domingo 07 de junio.

Para esta oportunidad, Alemán Jr. fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de dar a conocer las condiciones atléticas de sus dos ejemplares presentados para la jornada dominical.

Rafael Alemán Jr.: Entrevista en vivo La Rinconada Datos hípicos

Un gran saludo entrenador, muchas gracias por la ocasión de entrevistarlo. Tendrá a dos ejemplares que usted ensillará para la reunión 24. Inicia en la octava del programa del ciclo no válido con el castaño Tank Abbott, pues repite la monta de Yoelbis González ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Tank Abbott es un caballo que ha corrido bien todas sus competencias; siempre está llegando cerca. En esta ocasión nos toca enfrentar a dos enemigos fuertes como Bravucón y Catire Pedro, pero mantenemos la fe y la dedicación de siempre para que el ejemplar responda en la pista.

Culminas en la décima competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional con un zaino que también forma parte de su cuadra 27 y por lo que buscará su primera victoria del año: Germán Champion.

-Un caballo que siempre ha sido favorito en sus dos últimas presentaciones, por lo que se viene paso a paso. Para está ocasión se viene muy puesto. En su última partió muy bien en el aparato. Si logra partir, así como lo hizo cuando lo llevamos el pasado miércoles al aparato que lo hizo bien, este caballo va a ser difícil que se lo ganen y así se lo hago llegar a todos ustedes y me gusta con característica de imperdible.